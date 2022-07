Hành trình Last Fire chinh phục Youth Seo Challenge

Hành trình của Youth SEO Challenge 2022 - mùa đầu tiên của một cuộc thi SEO lớn nhất Việt Nam dành cho Gen Z yêu SEO & Digital Marketing được SEODO tổ chức đã chính thức khép lại bằng Đêm chung kết đầy kịch tính và bùng nổ tại Ramana Saigon. Nơi những cảm xúc được thăng hoa Big Bang, phi hành đoàn mang tên “LAST FIRE” đã chạm tay vào kho báu lớn nhất trong giải thưởng giá trị hơn 100.000.000 VNĐ của cuộc thi.

Hãy cùng nhìn lại một chặng đường của phi hành đoàn xuất sắc nhất mùa đầu tiên LAST FIRE của YSC mùa đầu tiên và những cảm xúc của các bạn.

Youth SEO Challenge là nơi trải nghiệm, bứt phá và học hỏi lẫn nhau

Ngôi Vương của YSC 2022 phải trải qua hành trình gồm 4 vòng thi đầy thử thách:

- LAUNCHER - Khởi đầu với một bài thi trắc nghiệm hiểu về SEO, 4 phi hành gia đã được chọn lọc trong hơn 200 bạn thí sinh trên toàn quốc, cùng nhau hội tụ thành phi hành đoàn LAST FIRE.

- DEPARTURE - Bước vào “Điểm khởi hành”, 10 đội thi phải chuẩn bị và trình bày những nghiên cứu, hiểu biết và ví dụ với những kiến thức chi tiết trong vũ trụ SEO bao gồm: Offpage, Onpage, Content, Link Building,... Với tinh thần không biết mệt mỏi và xuất sắc của mình. LAST FIRE đã vượt qua với số điểm cao nhất Vòng 2 đi vào cuộc chiến TOP 6.

- GO TO SPACE - Bước vào vũ trụ SEO, LAST FIRE đã thể hiện sự xuất sắc cho vị trí Quán quân của mình khi lập một kế hoạch SEO cho mảng du lịch - một ngành được đánh giá là khó và biến động hiện nay và bước chân vào TOP 3 xuất sắc cùng WBS và Cháu bác GOOGLE.

- BIGBANG - Đêm chung kết BIGBANG cho thấy màn thể hiện không khí cạnh tranh, kịch tính từ TOP 3. Với bản lĩnh của những người thắng cuộc. LAST FIRE đã hoàn thành tốt phần triển khai, thực thi kế hoạch SEO trên thực tế. Đặc biệt ở phần phản biện với đối thủ, phi hành đoàn LAST FIRE đã chinh phục 4 vị BGK với 3 lá cờ “bigbang” mang cho về cho Team điểm tuyệt đối.

Cảm xúc LAST FIRE về hành trình Youth SEO Challenge 2022

Phạm Đăng Trường - Leader LAST FIRE chia sẻ: “Thực sự cuộc thi mang cho em rất là nhiều giá trị. Từ kiến thức SEO bài bản đến kiến thức chuyên sâu từ anh/chị Mentor SEODO và đặc biệt là cả những kinh nghiệm, góp ý quý báu từ các anh BGK - những chuyên gia đầu ngành SEO mà em rất ngưỡng mộ”

Còn một điều rất đặc biệt nữa mà qua cuộc thi em đã học được đó là tinh thần đội nhóm. Cuộc thi đã đánh bay khái niệm “khô khan” trong SEO của em. Kỉ niệm nhớ nhất của em có lẽ là lúc cả Team đã cùng nhau thức đến 5 - 6h sáng để hoàn thành kế hoạch và chiều đó cùng nhau thuyết trình demo trước khi bước vào Vòng 3. Cảm ơn BTC SEODO đã tạo ra sân chơi ý nghĩa này và cho bọn em kết nối được với nhau”. - Bạn Trường chia sẻ thêm về cảm xúc của mình.

Bên cạnh đó, một thành viên của LAST FIRE - bạn Hồ Đăng Thắng cũng chia sẻ về sự kết nối có được trong cuộc thi: “Em cảm thấy thật may mắn khi cùng chiến đấu với những đồng đội tuyệt vời tại phi hành đoàn LAST FIRE. Có thể nói đây là cuộc hội tụ của anh em 3 miền đam mê Digital Marketing & SEO nên em đã học hỏi rất nhiều từ kiến thức chuyên môn SEO đến kỹ năng mềm thuyết trình và phản biện. Em thật sự rất cảm ơn BTC và LAST FIRE.”

Kết thúc hành trình Youth SEO Challenge 2022, ông Doãn Kiên - Giám đốc chương trình - CEO SEODO chia sẻ: “Chúc mừng LAST FIRE Quán Quân YSC 2022. Hy vọng thông qua Youth SEO Challenge, các bạn sẽ lan tỏa niềm đam mê SEO của mình và tận dụng những kinh nghiệm học được vào tương lai. Và chắc chắn rằng, với mùa đầu tiên này, Youth SEO Challenge còn sẽ quay trở lại với nhiều ý tưởng mới mẻ và thử thách hơn cho các bạn trẻ được thử sức và thể hiện bản lĩnh của mình.”