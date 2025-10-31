Hành Trình Kết Nối Xanh: Tìm về Phố Hiến

“Hành trình kết nối xanh” – chương trình truyền hình thực tế phát sóng vào lúc 15h45 Thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam, với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), tiếp tục mang đến cho khán giả những chuyến đi đầy cảm hứng. Mỗi tập là một lát cắt văn hóa – thiên nhiên – con người, giúp chúng ta nhìn thấy những giá trị bền vững được kết nối qua thời gian.

Trong tập phát sóng lần này, khán giả sẽ cùng MC Thu Hà và diễn viên Thuận Nguyễn trở về với Phố Hiến, nơi mệnh danh “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”.

Phố Hiến – nơi ba dòng sông hội tụ

Phố Hiến tọa lạc ở vùng đất giao thoa của ba con sông lớn: sông Hồng, sông Thái Bình và sông Đáy. Vị trí địa lý và thủy văn thuận lợi biến nơi đây thành khuyết mạch giao thương quan trọng, cửa ngõ từ biển vào nội địa, kết nối vùng duyên hải Bắc Bộ với Thăng Long xưa.

Vào thế kỷ XVI – XVII, Phố Hiến vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa bậc nhất xứ Đàng Ngoài. Khác với Hội An cùng thời, Phố Hiến mang một diện mạo riêng biệt: vừa là tiền cảng, vừa là vòng thành bảo vệ cho kinh thành Thăng Long. Thuyền buôn từ Anh, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Trung Hoa… tấp nập cập bến, biến nơi đây thành thương cảng quốc tế sầm uất.

Vị quan tài đức và dấu ấn thương cảng

Phố Hiến thịnh vượng không thể không nhắc đến ông Lê Đình Kiên – Tổng chấn vùng Sơn Nam năm 1664. Với chính sách thuế khóa hợp lý, cách quản lý thương nghiệp chặt chẽ nhưng nhân văn, ông đã đưa Phố Hiến thành điểm đến của thương nhân khắp bốn phương. Người dân nhắc đến ông bằng sự kính trọng: “Thương dân như con, ngăn giặc có phép, trung quân ái quốc.” Đến nay, những câu chuyện về ông vẫn vang vọng trong các văn bia, trở thành biểu tượng cho một thời kỳ thương cảng phồn hoa.

Di sản văn hóa – hiếu học và tín ngưỡng

Phố Hiến không chỉ nổi danh bởi thương mại, mà còn được biết đến như vùng đất hiếu học. Văn Miếu Xích Đằng được khởi dựng từ thời Hậu Lê, trùng tu vào thời Nguyễn, là nơi ghi danh nhiều bậc hiền tài – trong đó có cả cha con nhà bác học lỗi lạc Lê Quý Đôn. Ngoài ra, nơi đây còn lưu giữ hàng loạt di tích tôn giáo và tín ngưỡng: chùa Chuông, chùa Hiến, đền Mẫu, đền Thiên Hậu… Mỗi công trình là một lớp trầm tích văn hóa, minh chứng cho tinh thần “trọng đạo, trọng học” của người Hưng Yên xưa. Đặc biệt, hình tượng đôi rồng ở Đền Thiên Hậu là một ngậm ngọc biểu trưng tài lộc, thể hiện quan niệm sống cân bằng giữa phồn vinh và hạnh phúc gia đình.

Nhiều lễ hội tổ chức cho người dân về chiêm bái ở phố Hiến

Đến Hưng Yên, không thể bỏ qua món bún thang lươn Phố Hiến vì đây là bữa sáng cầu kỳ với gần 20 loại nguyên liệu. Nhân vật chính là lươn tươi, được tẩm ướp gia vị, chiên vàng giòn rụm, hòa quyện cùng các nguyên liệu thủ công tạo nên hương vị tinh tế, đặc trưng chỉ vùng đất này mới có. Phố Hiến ngày nay vẫn thu hút du khách bởi các lễ hội mùa xuân, lễ hội nhãn tháng 7 âm lịch, nơi bạn có thể tận tay hái những chùm nhãn lồng Hưng Yên trứ danh với tuổi đời hơn 400 năm tuổi. Không chỉ là trải nghiệm du lịch, đây còn là hành trình trở về với gốc rễ, với văn hóa và truyền thống hiếu học – hiếu nghĩa.

“Hành trình kết nối xanh” một lần nữa đã thành công trong việc kết nối những câu chuyện lịch sử, văn hóa với hơi thở của cuộc sống hiện đại. Đây không chỉ là hành trình khám phá một vùng đất, mà còn là hành trình tìm về những giá trị cốt lõi, những câu chuyện truyền cảm hứng đã làm nên một Việt Nam giàu đẹp và bản sắc. Đón xem hành trình khám phá Phố Hiến của MC Thu Hà và diễn viên Thuận Nguyễn trên kênh VTV3 để cùng PV GAS lan tỏa những giá trị bền vững, kết nối quá khứ với hiện tại và cùng nhau xây dựng một tương lai xanh.