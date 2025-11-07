Hành trình FPT kết nối tri thức số đến lớp học vùng xa

Giữa nhịp sống hiện đại, khi công nghệ đã trở thành một phần quen thuộc trong từng tiết học ở thành phố, vẫn còn những đứa trẻ vùng xa ngày ngày đến lớp với ước mơ giản dị được nhìn thấy thế giới qua màn hình, được học bằng hình ảnh và được chạm tay vào công nghệ như bao bạn bè cùng trang lứa.

Khi công nghệ mở ra cánh cửa tri thức cho học sinh vùng khó

Sáng sớm ở điểm trường Đinh Trang Hòa II (tỉnh Lâm Đồng), khi sương còn giăng kín sân, lớp học nhỏ bỗng rộn ràng tiếng cười. Chiếc tivi mới bật sáng, mở ra bài giảng trực quan đầu tiên được truyền qua Internet tốc độ cao. Những ánh mắt trẻ thơ chăm chú dõi theo từng hình ảnh, nụ cười rạng rỡ xen lẫn thích thú là dấu hiệu của một hành trình mới, khi công nghệ thực sự bước vào lớp học vùng xa, mang đến cho các em cơ hội học tập bình đẳng hơn.

Ở những vùng núi xa xôi như Lâm Đồng, Sơn La, Điện Biên… hành trình đến trường của thầy trò vẫn còn nhiều trở ngại. Lớp học chật hẹp, thiết bị cũ kỹ, đường truyền Internet chập chờn khiến các tiết học Tin học hay tiếng Anh thường xuyên bị gián đoạn. Không ít em học sinh chưa từng chạm tay vào máy tính hay nhìn thấy bài giảng trình chiếu, điều vốn rất quen thuộc với bạn bè cùng trang lứa ở đô thị.

Học sinh hào hứng trải nghiệm trong lớp học được trang bị Tivi mới và kết nối Internet FPT (Ảnh: FPT)

Từ những khoảng cách đó, FPT cùng LG đã khởi động hành trình “Nối tri thức – Vững tương lai”, mang Internet tốc độ cao và TV thông minh và thiết bị học tập đến 80 điểm trường vùng khó, gần 20.000 học sinh từ miền núi phía Bắc đến tận đồng bằng sông Cửu Long từ nay đã có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ và tri thức số.

Thầy Lê Mạnh Thường, Hiệu trưởng Trường TH – THCS Đinh Trang Hòa II chia sẻ: “Thiết bị công nghệ thông tin của trường còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy theo chương trình mới. Nhờ sự hỗ trợ của Tập đoàn FPT, thầy trò có thêm điều kiện đổi mới phương pháp dạy học. Các tiết học giờ trực quan, sinh động hơn, học sinh chủ động khám phá và đặt câu hỏi nhiều hơn trước”.

FPT và LG trao tặng các phần quà tại điểm trường (Ảnh: FPT)

Để những buổi học của thầy trò và các em được tiếp cận với công nghệ và internet, đội ngũ kỹ thuật FPT đã vượt hàng nghìn cây số, băng qua đèo dốc kéo cáp kết nối tới từng điểm trường vùng khó. Trên những gương mặt rạng rỡ của thầy cô, học trò thấy rõ niềm vui khi từ nay công nghệ, một thứ tưởng chừng xa vời đang hiện diện ngay trong ngôi trường của mình.

Kiến tạo cơ hội học tập bình đẳng bằng hạ tầng số

FPT không chỉ mang thiết bị đến lớp học, mà còn đầu tư hạ tầng kết nối dài hạn cho các điểm trường. Với đường truyền Internet FPT tốc độ cao Wi-Fi7 trên nền tảng công nghệ XGS-PON, giúp đảm bảo chất lượng truy cập ổn định cho hoạt động dạy và học tại các điểm trường. Ngoài ra, thông qua kho phim ảnh và các chương trình học online trên FPT Play sẽ giúp các em học sinh vừa học vừa chơi, làm phong phú thêm tâm hồn trẻ thơ.

FPT và LG trao tặng thêm hàng ngàn phần quà học tập cho các em học sinh tại 80 điểm trường (Ảnh: FPT)

Nhờ đó, việc giảng dạy bằng video, hình ảnh hay các ứng dụng học tập trực tuyến trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Ở nhiều điểm trường vùng xa, những tiết học trực tuyến đầu tiên được tổ chức trọn vẹn, thầy cô dễ dàng truy cập kho học liệu mở, còn học sinh được khám phá thế giới số ngay trong lớp học của mình.

Tại Trường Tiểu học Lý Nhơn (xã An Thới Đông, TP.HCM), nơi điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, thầy Phan Xuân Đông, Giáo viên Tổng phụ trách Đội chia sẻ rằng việc dạy Tin học trước đây luôn là thử thách lớn: “Đường truyền không ổn định, thiết bị thì cũ, một mô-đun phải dùng cho nhiều lớp. Có những hôm lớp học đang thao tác thì màn hình tắt ngang, các em buồn lắm. Giờ có đường truyền và thiết bị mới, bài giảng trực quan và sinh động hơn hẳn, học sinh hứng thú hơn với từng tiết học”.

Chương trình lan tỏa cơ hội học tập bình đẳng đến mọi miền đất nước (Ảnh: FPT)

Gần ba thập kỷ qua, FPT không chỉ tạo dấu ấn bằng những thành tựu công nghệ, mà còn bền bỉ viết tiếp hành trình phụng sự cộng đồng. Từ “FoxSteps – Hành trình triệu bước chân vì cộng đồng” gây quỹ xây dựng 63 sân chơi miễn phí cho trẻ em, đến “Rạp phim trường em” đưa tri thức và niềm vui học tập đến học sinh vùng sâu, vùng xa… mỗi chương trình là một bước đi nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện khát vọng lan tỏa tri thức và nuôi dưỡng tương lai bằng công nghệ.

Không dừng lại ở những dự án sẻ chia, FPT hướng tới mục tiêu dài hạn là đồng hành cùng giáo dục Việt Nam trong kỷ nguyên số, nơi công nghệ trở thành cầu nối giúp thế hệ trẻ học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện. Đó là cách FPT hiện thực hóa sứ mệnh “Công nghệ vì con người”, kiến tạo giá trị bền vững và góp phần xây dựng một tương lai tri thức cho đất nước.

