'Hành sự' xong, thiếu niên 15 tuổi kề dao cướp Iphone 14 Pro Max của gái bán dâm

TPO - Ngày 29/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã triệu tập Lê Phước Toàn (15 tuổi, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Toàn khai nhận, khoảng 19h ngày 28/12, Toàn liên hệ và hẹn với L.T.K.M (20 tuổi, tạm trú phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) đến nhà nghỉ thuộc khóm Đông An 4, phường Mỹ Xuyên để mua bán dâm. “Hành sự” xong, thấy M. có điện thoại Iphone 14 Pro Max nên Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau đó, đối tượng đã dùng dao khống chế và gây thương tích cho M. để cướp tài sản nói trên và tẩu thoát. Gây án xong, Toàn về chỗ làm thuê là một quán nhậu trên địa bàn phường Mỹ Phước (TP Long Xuyên). Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày, lực lượng Công an phường Mỹ Xuyên đến mời Toàn về trụ sở làm việc và thu giữ chiếc điện thoại tang vật. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Kim Hà - Anh Tầm