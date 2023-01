Hành khách cầm kéo dọa đâm tài xế rồi giật vô lăng, xe lao xuống mương

TPO - Khi xe khách đang chạy, hành khách lấy trộm điện thoại bị tài xế phát hiện, sau đó nam hành khách này cầm cây kéo hăm dọa và giật vô lăng của tài xế, làm tài xế mất tay lái, khiến xe đâm thẳng xuống mương.

Trưa 11/1, thông tin từ Công an thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự L. H. H. (sinh năm 1986, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi dùng kéo hăm dọa đâm tài xế và giật vô lăng xe khách giường nằm khiến xe lao xuống mương.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 10/1, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, có 1 xe ô tô khách lao xuống mương cạnh đường ĐT 848, ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng Công an Thành phố huy động lực lượng đến hiện trường, kịp thời cứu hộ 1 tài xế bị kẹt trong cabin xe để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo điều tra bước đầu, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 10/1, tài xế Phan Thanh Tùng, sinh năm 1969, ngụ ấp Thị 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang điều khiển xe ô tô khách giường nằm loại 40 chỗ biển số 51B-294.75 xuất phát từ bến xe Chợ Mới đi Bến xe miền Tây - TP Hồ Chí Minh, trên xe chở theo 8 hành khách. Khi đến bến xe Cái Tàu Thượng thì tài xế đón thêm 1 nam hành khách đặt ghế sẵn ngồi ở băng ghế số 4 là L. H. H., sinh năm 1986, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang, sau đó di chuyển đến ghế sau tài xế.

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe đi đến đoạn đường ĐT 848, ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, đối tượng H. lấy trộm điện thoại di động thì bị tài xế Tùng phát hiện, lúc này đối tượng H. cầm cây kéo hăm dọa và giật vô lăng của tài xế, làm tài xế mất tay lái, xe đâm thẳng xuống mương. Sau 3 giờ cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa được tài xế ra khỏi cabin đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để thăm khám và điều trị.