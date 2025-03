Hành động đẹp của người đạp xích lô với du khách New Zealand

TPO - Một du khách đến từ New Zealand đã tìm lại được tài sản, giấy tờ tùy thân nhờ hành động đẹp của một người đạp xích lô tại Huế.

Chiều 4/3, thông tin từ Công an TP. Huế cho biết, Công an phường Phú Hội (quận Thuận Hóa, Huế) vừa tiếp nhận tài sản do một người đạp xích lô trên địa bàn quận Thuận Hóa nhặt được và giao nộp. Cơ quan này đã xác minh, liên lạc để trao trả cho một du khách nam đến từ New Zealand.

Trước đó, vào tối 3/3, anh Giáp Phương Hùng (hành nghề đạp xích lô, trú quận Phú Xuân, Huế) đã nhặt được chiếc ví da màu đen tại đường Nguyễn Công Trứ (phường Phú Hội). Bên trong chiếc ví có chứa giấy tờ tuỳ thân và tiền mặt.

Anh Hùng đã mang đến Công an phường Phú Hội để giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được và nhờ lực lượng chức năng xác minh, liên lạc tìm trả lại cho người đánh rơi.

Tiếp nhận số tài sản trên, Công an phường Phú Hội đã nhanh chóng xác minh và mời ông O’Graday Lawrence (quốc tịch New Zealand) đến Công an phường để làm thủ tục trao trả lại tài sản.

Nhận lại tài sản và giấy tờ bị mất, ông O’Graday Lawrence bày tỏ niềm vui và sự cảm kích về hành động đẹp của người làm nghề chạy xích lô Giáp Phương Hùng, cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an. Đồng thời chia sẻ, bản thân có thể tiếp tục chuyến hành trình du lịch ở Cố đô Huế và Việt Nam trong niềm hạnh phúc, bình yên và an toàn.