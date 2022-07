Hàng trăm nhân viên y tế, bác sĩ nghỉ việc: Giám đốc sở Y tế Thanh Hóa nói gì?

TPO - Lãnh đạo Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an thành phố Đà Nẵng do đã kịp thời có mặt, giải cứu thành công 2 phụ nữ và 4 trẻ em bị mắc kẹt do nước suối dâng cao.