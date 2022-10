Hàng trăm người đến ga Sài Gòn mua vé tàu Tết ngày đầu mở bán

TPO - Sáng 25/10, hàng trăm người dân đã đến ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM) để mua vé tàu Tết Quý Mão 2023.

Ông Hà Thế Nam (56 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) cho biết, lúc 6h sáng nhà ga đã phát số thứ tự và 8h chính thức bắt đầu mở bán vé Tết.

“Tôi mua vé về Tuy Hòa, Phú Yên để ăn Tết cùng gia đình. Do sợ đông người phải đợi lâu nên tôi đã đến ga từ 5h30 sáng để nhận số thứ tự. Đợi đến 8h hơn thì đến lượt của mình. Tại đây nhân viên phục vụ rất nhanh chóng và tận tình, giá vé năm nay cũng không tăng nhiều so với năm trước”- ông Nam chia sẻ.

Cầm trên tay xấp vé vừa mua, bà Huỳnh Thị Mỹ Kim (62 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) cho biết, hôm nay bà mua vé cho gia đình gồm 10 người để đi du lịch Nha Trang trong dịp Tết. Tuy nhiên, bà chỉ mua được vé chiều đi, chứ không mua được vé khứ hồi theo chiều về vì không chọn được khung giờ hợp lý.

“Chiều về đã hết vé theo khung giờ mình muốn, do đó chắc gia đình tôi phải chuyển mua vé máy bay lúc về”- bà Kim cho biết.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, đến 9h sáng cùng ngày, ở ga Sài Gòn có khoảng 250 khách; ga Dĩ An và ga Biên Hòa cùng có số lượng khoảng 150 khách. Các ga còn lại từ Long Khánh trở ra có số lượng khách ít hơn khoảng vài chục khách.

Ngoài ra, sau 1 giờ mở bán vé tàu Tết online, có khoảng 17.300 khách đặt vé thành công, trong đó khoảng 6.200 vé đã được bán. Lượng khách mua vé online là 52% và mua tại ga là 48%.

Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, năm nay, tổng số chỗ cung ứng là khoảng 176.000 vé cho 10 ngày cao điểm trước Tết và 15 ngày cao điểm sau Tết, tăng khoảng 67.000 vé so với Tết năm trước.

“Về giá vé, năm nay chúng tôi điều chỉnh tăng từ 1-6%, bình quân tăng khoảng 4,5% so với Tết Nhâm Dần 2022. Lý do là vì năm nay giá nhiên liệu biến động tăng, so với thời điểm cùng kỳ, giá nhiên liệu tăng khoảng 22%”- ông Truyền cho biết.

Cũng theo đại diện Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, với tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, năm nay dự kiến số lượng hành khách sẽ đạt 70% so với thời điểm trước dịch bệnh (trước năm 2019).

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về tàu, nhân lực để đảm bảo vận hành an toàn, phục vụ người dân di chuyển trong dịp Tết. Về chính sách ưu đãi, các đối tượng ưu tiên vẫn được giảm giá theo chính sách hiện có. Riêng đối với đối tượng sinh viên sẽ được giảm 20% trong dịp Tết”- ông Thái Văn Truyền cho hay.

Trong dịp cao điểm đi lại Tết Nguyên đán từ 9/1 - 5/2/2023 (từ 18 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến 15 tháng Giêng năm Quý Mão), ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 22 đôi tàu, bao gồm 10 đôi tàu chạy tăng cường trước và sau Tết. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ Tết (từ 21/1/2023 đến 24/1/2023) sẽ tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến TPHCM - Huế, TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Tam Kỳ, TPHCM - Quảng Ngãi và TPHCM - Nha Trang. Cụ thể, 12 đôi tàu chạy thường xuyên hàng ngày, gồm 6 đôi tàu trên tuyến Bắc - Nam, Hà Nội - Sài Gòn: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12; và 6 đôi tàu chặng ngắn: NA1/NA2, SE35/SE36 (Hà Nội – Vinh); SE21/SE22 (Đà Nẵng - Sài Gòn); SQN1/SQN2 (Sài Gòn - Quy Nhơn); SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang); SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết). 10 đôi tàu tăng cường trước và sau kỳ nghỉ Tết gồm: 4 đôi tàu trên tuyến Bắc - Nam là SE19/SE20, SE23/SE24, TN3/TN4, TN5/TN6; 6 đôi tàu chặng ngắn: SE13/SE14, SE15/SE16 (Sài Gòn - Vinh); SE17/SE18 (Sài Gòn - Đồng Hới); SE25/SE26 (Sài Gòn - Quảng Ngãi); đôi tàu SNT12/7501 chạy trước Tết giữa Sài Gòn - Nha Trang và đôi tàu 7502/SNT11 chạy sau Tết giữa Sài Gòn - Nha Trang.