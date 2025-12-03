Hàng trăm công nhân công ty may đình công vì quản đốc thường xuyên quát mắng

TPO - Hàng trăm công nhân công ty may trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đình công do bức xúc trước cách ứng xử thiếu chuẩn mực của quản đốc người nước ngoài, buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc hòa giải.

Chiều 2/12, hàng trăm công nhân bộ phận may của Công ty Thiên Diệu (xã Đại Đồng, thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ) đồng loạt ngừng việc để phản đối cách hành xử của quản đốc người Trung Quốc.

Công nhân cho biết, họ thường xuyên bị quát mắng, làm sai một chi tiết nhỏ cũng bị phạt tiền và bị áp lực bởi những yêu cầu khắt khe của quản đốc.

Hình ảnh hàng trăm công nhân công ty may ngừng làm việc để phản đối cách ứng xử của quản đốc.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Trần Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, xác nhận vụ việc đã được giải quyết. Theo ông Lâm, chiều ngày 2/12, khi có thông tin vụ việc, ngay lập tức UBND xã đã phối hợp Công an xã cùng Công đoàn cơ sở xuống làm việc.

“Nguyên nhân chủ yếu do quản đốc người Trung Quốc có lời nói chưa chuẩn mực, khiến công nhân tự ái, bức xúc. Sau khi xã đứng ra hòa giải, quản đốc đã rút kinh nghiệm và công nhân đã trở lại làm việc bình thường”, ông Lâm thông tin.

Công ty TNHH Thiên Diệu đăng ký địa chỉ ở Xóm Vổ, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ. Công ty đăng ký nhiều mã ngành, từ dệt may, sản xuất giày dép, đến bán buôn vải, hàng may sẵn... đi vào hoạt động từ 9/2021. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Hạnh.