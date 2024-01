Hàng trăm cảnh sát kiểm tra quán bar ở TPHCM

TPO - Lực lượng chức năng phong tỏa một phần đoạn đường Gò Dầu (quận Tân Phú, TPHCM) để kiểm tra một quán bar tại đây.

Trưa 21/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa một phần đường Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú) để phục vụ công tác kiểm tra quán bar trên tuyến đường này.

Ghi nhận của phóng viên, bên ngoài quán bar có rất đông lực lượng CSCĐ, CSGT, bảo vệ dân phố túc trực để đảm bảo công tác an ninh trật tự, phân luồng giao thông và nhiều xe biển số xanh đậu phía trước.

Bên trong quán, lực lượng chức năng làm việc với nhiều người liên quan. Theo người dân địa phương, quán bar này khá nổi tiếng và được giới trẻ tìm đến vui chơi vào dịp cuối tuần.

Khuya 20/1, người dân thấy hàng trăm cảnh sát của nhiều đơn vị khác nhau ập vào kiểm tra quán bar. Công tác kiểm tra kéo dài đến trưa 21/1 vẫn chưa hoàn tất.

Đại diện UBND phường Tân Quý cho biết, các lực lượng phối hợp của Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an quận Tân Phú thực hiện kiểm tra quán bar nói trên từ tối 20/1 và hiện vẫn đang kiểm tra, sàng lọc những người liên quan.

Từ ngày 15/12/2023, Công an TPHCM đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trong đó, các điểm có nguy cơ mất an ninh trật tự cao như quán bar, vũ trường, karaoke, beer club... cũng được tăng cường kiểm tra để ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy.