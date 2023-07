Hàng nghìn người xếp hàng vào show BlackPink ở sân Mỹ Đình giữa trưa nắng

30 phút trước

22 ca khúc BlackPink biểu diễn tại sân Mỹ Đình tối nay

Danh sách các màn trình diễn của BlackPink trong đêm tại sân vận động Mỹ Đình đang là điều khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đón.

Theo đó, phía đơn vị tổ chức IME Việt Nam đã thỏa thuận xong tiền tác quyền show BLACKPINK với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), chốt con số "thấp hơn nhiều" so với đề nghị 11 tỷ đồng ban đầu do VCPMC đưa ra.

Chiều 28/7, danh sách cuối các ca khúc của BlackPink trình diễn trong đêm 29-30/7 tại Hà Nội được Sở Văn hóa và Thể thao công bố, bổ sung thêm các bản hit của nhóm như How You Like That, Kill This Love, Pink Venom. Các bài solo của từng thành viên cũng được đem lên sân khấu.

Trước đó, danh sách được thông báo xét duyệt chỉ gồm 13 bài: DDU-DU DDU-DU, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.