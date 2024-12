Hàng nghìn người đổ về sân vận động Mỹ Đình, giao thông ùn tắc

TPO - Mặc thời tiết Hà Nội đang vào khoảng 16-20 độ C, nhiều khán giả diện trang phục khoe dáng khi đến xem show Anh trai say hi. Giao thông khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình ùn tắc do lượng người đổ về ngày càng đông.