Hàng loạt dự án vào danh sách kiểm tra của Hà Nội

TPO - Thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách các dự án đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá trong năm 2022.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo Kế hoạch, việc tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố và các quy định của pháp luật khác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của các chương trình, dự án, phục vụ các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Thông qua kiểm tra phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp kịp thời tháo gỡ, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án.

Theo đó, thành phố sẽ kiểm tra 41 dự án đầu tư công của thành phố, trong đó có một số dự án như Dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch (Đông Anh); đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông), công an phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây), công an thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì)…; dự án xây dựng trụ sở TAND quận Hà Đông, trụ sở TAND quận Bắc Từ Liêm, huyện Thanh Trì; trụ sở VKSND huyện Thường Tín… một số dự án khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Hồng, sông Đáy…

Kế hoạch cũng nêu sẽ kiểm tra một số dự án vốn nhà nước khác, gồm dự án xây dựng trạm trung chuyển đa phương thức, bãi đỗ xe công cộng và điểm đầu cuối xe buýt trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; dự án xây dựng nhà ở hạ tầng xã hội ô đất N01 khu đô thị mới Hạ Đình (huyện Thanh Trì); dự án khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội tại phường Phúc Lợi (Long Biên).

Một số dự án dạng đầu tư PPP cũng thuộc kế hoạch kiểm tra, đánh giá gồm: Dự án xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (huyện Thanh Trì) của Cty Cổ phần Bitexco; Dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng đến quốc lộ 1A (quận Hoàng Mai) của Liên danh Cty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội và Cty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà; Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây của Tổng Cty xây dựng công trình giao thông 5; Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức hợp đồng BT của Tập đoàn Vingroup; Dự án xây dựng tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường 2,5 theo hình thức hợp đồng BT của Cty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng.

Kế hoạch cũng sẽ kiểm tra, đánh giá 15 dự án vốn khác, chủ yếu là các dự án đầu tư các cụm công nghiệp, làng nghề tại các huyện Phú Xuyên, Quốc Oai, Đông Anh, Ứng Hoà, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Sóc Sơn.