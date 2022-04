Hàng hóa tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ, giá ghẹ xanh lên cao kỷ lục

TPO - Chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào trước kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, nhiều siêu thị, quán ăn, nhà hàng… tại TPHCM kỳ vọng sức mua sẽ tăng cao khi người dân được nghỉ lễ dài ngày.

Dự trữ tăng 300%

Những ngày này, chuỗi siêu thị Hải sản hoàng gia liên tục nhập lượng lớn thủy hải sản từ hàng ngoại như King Crab, tôm hùm Canada, bào ngư… đến hàng nội là cua Cà Mau, ghẹ xanh, ốc hương… để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ sắp tới.

“Dịp lễ 30/4 và 1/5 là một trong những đợt cao điểm bán sỉ và lẻ của siêu thị. Năm nay, khi thành phố đã kiểm soát được dịch, du lịch mở cửa, du khách đến TPHCM càng nhiều tạo thuận lợi để chúng tôi mở rộng quy mô phục vụ. Do đó, chúng tôi chủ động tăng lượng hàng thủy hải sản lên gần 300% so với ngày thường để phục vụ nhu cầu của người dân dịp này” – ông Trần Văn Trường, Tổng giám đốc siêu thị Hải sản Hoàng Gia cho biết và nói thêm, siêu thị còn phục vụ thưởng thức thủy hải sản tươi sống tại chỗ cho thực khách.

Đánh giá sức mua sẽ tăng trong dịp lễ 30/4, Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan khẳng định, luôn đảm bảo đủ hàng hóa để phục vụ nhu cầu tăng mua của người dân. Đồng thời Vissan đảm bảo không tăng giá hàng hóa để hỗ trợ người tiêu dùng. “Từ sau Tết đến nay, sức mua giảm sâu ở cả kênh phân phối hiện đại và truyền thống. Do đó, kỳ vọng trong những ngày lễ lớn, người dân nghỉ dài ngày sẽ chi tiêu nhiều hơn” – ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Vissan nói.

Dù dự báo sức mua có thể sẽ tăng so với ngày thường nhưng theo ông An, vẫn không thể so với sức mua của nhiều năm trước do TPHCM vừa trải qua giai đoạn dịch bệnh COVID-19; đời sống người dân còn khó khăn nên “thắt lưng buộc bụng” nhiều hơn trong chi tiêu. “Hiện giá nguyên vật liệu đầu vào, cước vận chuyển, xăng dầu… tăng cao; tuy nhiên Vissan vẫn sẽ cố gắng giữ giá để hỗ trợ người dân. Nếu giá cả đầu vào tiếp tục tăng cao hơn nữa thì công ty sẽ xem xét lại” – ông An nói thêm.

Trong khi đó, các trung tâm thương mại, siêu thị dự báo sẽ đón lượng khách tăng vọt trong dịp này. Để thu hút khách, nhiều hệ thống siêu thị công bố giảm giá các nhóm hàng từ thực phẩm đến gia dụng. Cụ thể, hệ thống Satra có chương trình khuyến mại “Quà tặng tưng bừng – Mừng lễ lớn” từ đây đến ngày 8/5, nhiều sản phẩm giảm giá tới 50%; với hóa đơn từ 99.000 đồng, khách còn được chọn mua gạo, bột nêm, nước ngọt giảm giá sốc; Co.op Mart giảm giá 50% nhiều mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng. Dịp này, Công ty Thực phẩm Đại Phát cũng khai trương cửa hàng với nhiều món ăn hấp dẫn; đồng thời triển khai chương trình đồng giá 48.000 đồng/phần cơm; mua 1 được 3; tặng vịt quay...

Chợ lo vắng khách

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Lê Hoàng Phong, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn dự báo, lượng hàng về chợ dịp lễ năm nay có thể chỉ đạt khoảng 2.000 tấn/ngày đêm, giảm từ 15-20% so với bình thường.

Lý do là thực phẩm tại chợ thường được cung ứng cho trường học, bếp ăn công nghiệp. Nay nghỉ lễ, các đơn vị này cũng nghỉ nên tiểu thương không nhập hàng nhiều. Hơn nữa, nghỉ lễ dài ngày, các gia đình đi du lịch nên sức mua cũng không tăng cao. Dù hàng về chợ ít hơn nhưng giá cả vẫn ổn định. “Giá cả hàng hóa còn tùy thuộc tình hình sức mua bán những ngày lễ, nếu các chợ lẻ tiêu thụ mạnh giá sẽ nhích lên, ngược lại hàng bán chậm, giá sẽ không tăng, thậm chí giảm” - ông Phong chia sẻ.

Đại diện nhiều chợ truyền thống như chợ Bàn Cờ (quận 3), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Bình Thới (quận 11)… cũng thừa nhận, thông thường dịp lễ Tết, lượng khách đến chợ vắng hơn ngày thường.

Hải sản tăng giá sớm Ông Trần Văn Trường, Tổng Giám đốc hệ thống cửa hàng hải sản Hoàng Gia cho biết, nhiều mặt hàng hải sản nội địa thiên nhiên như ốc hương, ghẹ xanh đang tăng giá từ 20-30%. Trong đó, giá ghẹ xanh loại 1 lên mức kỷ lục gần 800.000 đồng/kg. Đây là mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Theo ông Trường, nguyên nhân do mưa bão cùng sức mua hải sản tăng cao dịp lễ khiến nhiều mặt hàng trong nước nhảy giá. “Dầu vậy, chúng tôi cố gắng tìm kiếm một số mặt hàng phù hợp để thực hiện chương trình giảm giá như tôm hùm xanh cỡ 300-400 g/con từ 1,35 triệu đồng/kg giảm còn 979.000 đồng/kg. Những mặt hàng còn lại chúng tôi giữ giá, không tăng nhờ chuẩn bị nguồn hàng từ sớm” - ông Trường nói.