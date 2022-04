Hạn chế lưu thông trên một số kênh rạch ở TPHCM

TPO - Ngày 23/4, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa trên kênh Tàu Hủ và kênh Ngang số 1,2,3.

Theo đó, kể từ nay đến ngày 30/6, trên tuyến kênh Tàu Hủ, kênh Ngang số 1, 2, 3, các nhà thầu thực hiện thi công gói thầu F2 “Cải tạo kênh” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM (giai đoạn 2) trên tuyến kênh Ngang số 1, 2, 3 và kênh Tàu Hủ.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, trên tuyến kênh Ngang số 1, 2, 3, cơ quan chức năng bố trí 2 phao báo hiệu thông báo cấm đi qua tại thượng và hạ lưu của kênh. Tuyến kênh Tàu Hủ (đoạn từ kênh Ngang số 1 đến ngã 3 kênh Đôi) bố trí 6 phao để báo hiệu giới hạn vùng nước phía bên bờ trái của luồng tàu chạy.

Sở GTVT TPHCM yêu cầu các phương tiện thủy nội địa lưu thông trên kênh Tàu Hủ, kênh Ngang số 1, 2, 3 tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc, chỉ dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Sở GTVT, hiện nay trên địa bàn TPHCM đang thi công nhiều công trình thuỷ lợi trên các sông, kênh rạch. Để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc, các phương tiện đường thuỷ khi tham gia lưu thông cần chú ý đến điều kiện luồng tuyến, địa hình thực tiễn tại một số khu vực.

Cụ thể: Tuyến kênh Xóm Củi - Gò Nổi đang thi công trình nạo vét trục thoát nước rạch Xóm Củi. TPHCM hạn chế luồng từ ngã ba kênh Đôi đến rạch Bà Lào. Tại tuyến rạch Dơi - sông Kinh, các phương tiện thủy lưu ý khi lưu thông qua cầu rạch Dơi phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết.

Tuyến rạch Bến Nghé, rạch Tắc Rỗi, rạch Ông Lớn 2 - Phước Kiểng - Mương Chuối và tuyến rạch Đỉa - rạch Rơi - sông Phú Xuân đang thi công các cống kiểm soát triều. Cũng trên tuyến rạch Đỉa - rạch Rơi - sông Phú Xuân, các nhà thầu đang thi công cầu Phước Long. Vì vậy, đoạn từ ngã 3 rạch Ông Lớn đến cầu Rạch Đỉa 1 đang cấm luồng.

Tương tự, tuyến kênh Xáng Lý Văn Mạnh hiện đã cấm đoạn luồng tại khu vực cầu Cái Tâm (chiều dài 250m về phía thượng, hạ lưu cầu) phục vụ công tác xây dựng trụ chống va. Tuyến sông Vàm Thuật - Bến Cát - Trường Đai - Tham Lương đã cấm luồng tại vị trí ngã ba sông Vàm Thuật - sông Sài Gòn phục vụ thi công khu vực cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông.

Sở GTVT TPHCM lưu ý, trên tuyến sông Vàm Sát, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực cầu Vàm Sát (tại km 02+200) thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ cần lưu ý đến trụ chống va phía thượng lưu bờ phải cầu đang bị nghiêng về phía trụ cầu và nằm hoàn toàn dưới mực nước. Hiện khu vực này đã lắp đặt đèn cảnh báo ban đêm.

Ngoài ra, trên tuyến sông này, đoạn từ km 00+390 đến km 01+380 đang triển khai thi công công trình xây dựng Kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Lý Hòa Hiệp. Tương tự, tuyến Kênh An Hạ đang thi công cầu Nhị Xuân, cầu Kênh số 3 và cầu Kênh số 6. Các phương tiện cần hạn chế lưu thông qua các khu vực trên.

Để đảm bảo an toàn cho tàu, thuyến, lưu thông thuỷ trên nhiều kênh rạch khác tại TPHCM cũng đang bị hạn chế do thi công các công trình. Cụ thể, tuyến Rạch Láng The - Bến Mương, Kênh Địa phận đang thi công công trình nâng cấp, mở rộng và nạo vét kênh trục tiêu thoát nước huyện Củ Chi. Tuyến rạch Bà Lớn đang thi công công trình bờ kè bảo vệ rạch Bà Lớn. Tuyến kênh Bà Tổng và sông Tắc Ông Nghĩa đang triển khai thi công công trình xây dựng kè kiên cố bảo vệ khu dân cư An Hòa.