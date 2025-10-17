Hailey Bieber hôn "trai lạ": Người hâm mộ tá hỏa không nhận ra Justin Bieber trong loạt ảnh mới

HHTO - Justin Bieber gây chú ý với diện mạo mới trong kỳ nghỉ cùng Hailey tại Canada, khiến fan không nhận ra.

Loạt ảnh mới nhất về chuyến du lịch của Hailey Bieber và Justin Bieber tại Canada đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong ảnh, nam ca sĩ xuất hiện với diện mạo khác lạ với bộ râu quai nón rậm rạp, mũ len kiểu dáng độc đáo và áo khoác lông xù màu be. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ ban đầu không nhận ra anh, thậm chí còn hiểu lầm rằng Hailey đang đi du lịch cùng một người đàn ông lạ.

Cặp đôi dường như đã có một kỳ nghỉ lãng mạn tại một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của Hồ Louise, Canada - quê hương của Justin Bieber.

Nhiều người hâm mộ không nhận ra Justin Bieber trong loạt ảnh mới.

Justin Bieber xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên vẻ ngoài của Justin Bieber trở thành tâm điểm bàn tán. Trong vài năm gần đây, giọng ca Baby thường xuất hiện với diện mạo ngày càng luộm thuộm, tiều tụy và có phần căng thẳng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nam ca sĩ nhiều lần bị bắt gặp trên phố trong trang phục đơn giản như hoodie, quần rộng và dép sục. Bên cạnh đó, Justin bắt đầu lộ rõ những dấu hiệu của tuổi tác, khiến hình ảnh của anh không còn giữ được vẻ cuốn hút như trước.

Vẻ ngoài của Justin Bieber khiến nhiều lo lắng.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ lại hình ảnh Justin Bieber ở thời kỳ đỉnh cao - chàng ca sĩ điển trai với nụ cười tỏa sáng, phong cách trẻ trung và thần thái tự tin từng khiến hàng triệu trái tim tan chảy. Từ những năm đầu sự nghiệp với Baby cho đến giai đoạn thăng hoa cùng Purpose, Justin từng được xem là biểu tượng toàn cầu của âm nhạc pop. Chính vì vậy, khi chứng kiến anh xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi và phong cách xuề xòa hiện tại, không ít người hâm mộ mong anh sớm tìm lại năng lượng và phong độ rực rỡ như ngày nào.