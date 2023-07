Hai vụ việc điển hình Lào Cai quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

TPO - Hai vụ việc điển hình được UBKT tỉnh ủy Lào Cai nêu liên quan đến Chi bộ Tài nguyên và Môi trường thị xã Sa Pa và Chi bộ 7 Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Báo cáo tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, UBKT tỉnh ủy Lào Cai cho biết, từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 tổ chức đảng và 47 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (huyện ủy viên 9; đảng ủy viên 7; đảng ủy viên đảng ủy bộ phận 1; chi ủy viên 3).

Nội dung kiểm tra tập trung lĩnh vực nổi cộm, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, như việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; trong việc xét, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19; những điều đảng viên không được làm…

Qua kiểm tra, kết luận 9/14 tổ chức đảng có vi phạm, chiếm 64,28% so với số tổ chức đảng được kiểm tra (trong đó 1 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, chiếm 11,1% so với số tổ chức đảng vi phạm; 8 tổ chức đảng có vi phạm tuy nhiên chưa đến mức phải xem xét kỷ luật); 37/47 đảng viên có vi phạm chiếm 78,7% so với tổng số đảng viên được kiểm tra (trong đó 4 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách chiếm 10,8% so với tổng số đảng viên vi phạm; 33 đảng viên có vi phạm tuy nhiên chưa đến mức phải xem xét kỷ luật).

Tất cả các trường hợp có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Hai vụ việc điển hình quyết định kiểm tra

Qua nắm tình hình, tháng 2/2023, UBKT Tỉnh ủy Lào Cai quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Tài nguyên và Môi trường thị xã (huyện) Sa Pa (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và các đảng viên có liên quan đến sai phạm trong công tác thống kê, kiểm đếm, bồi thường đất, tài sản, hoa màu trên đất cho các hộ gia đình thuộc Dự án khu hành chính mới thị xã Sa Pa.

Qua kiểm tra kết luận, chi bộ chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên trong chi bộ; chưa làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể (Đoàn thanh niên, Công đoàn) thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thiếu kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dẫn tới một số cán bộ vi phạm trong việc kiểm đếm, bồi thường đối với các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu hành chính mới huyện Sa Pa với số tiền sai phạm là 2.759.854.650 đồng (theo Kết luận thanh tra số 2649/KL-UBND ngày 16/10/2019 của UBND huyện Sa Pa).

Vi phạm của Chi bộ Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2015 - 2020 (thời điểm 2018 - 2020) đã đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét không xử lý kỷ luật đối với Chi bộ Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2015 - 2020 (thời điểm 2018 - 2020).

Đồng thời Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 194-QĐ/UBKTTU ngày 09/02/2023 căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tham mưu xem xét thi hành kỷ luật theo quy trình quy định đối với các đảng viên có liên quan đến sai phạm.

Vụ việc thứ hai được phát hiện qua đơn thư phản ánh, liên quan đến dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy 7, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và một số đảng viên.

Qua kiểm tra kết luận Chi ủy 7 chưa thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phương pháp làm việc theo quy định của Đảng; chưa tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên trong chi bộ nghiêm chỉnh chấp hành Thông báo số 83-TB/ĐU, ngày 01/3/2023 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (phần nội dung về công tác cán bộ); thống nhất để Chi cục ban hành văn bản đề nghị với cấp trên xem xét không điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ về giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Thực hiện không đúng quy định trong việc định hướng, xử lý diễn biến tư tưởng; việc báo cáo, phản ánh với cấp có thẩm quyền về tình hình tư tưởng của đảng viên trong chi bộ liên quan đến Thông báo số 83-TB/ĐU, ngày 01/3/2023 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (phần nội dung về công tác cán bộ).

Căn cứ vào các quy định của Đảng cũng như tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh quyết định thi hành kỷ luật đối với Chi ủy 7 bằng hình thức khiển trách, đồng thời yêu cầu các đảng viên có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước Chi bộ 7.