Hai trưng bày đặc biệt mừng sinh nhật Bác

TP - Hơn 500 hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý quy tụ trong hai trưng bày song song tại Bảo tàng Hồ Chí Minh hướng tới sinh nhật thứ 132 của Người.

Học Bác từ điều bình dị

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý và Tuổi trẻ-Mùa xuân đất nước sáng 17/5 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tham dự và cắt băng khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam...

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhắc lại, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nhằm tôn vinh, lan tỏa những tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức thường niên triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý.

“Triển lãm được tổ chức trong 10 năm qua là một hoạt động chính trị, văn hóa hết sức có ý nghĩa, không những giúp người xem nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn truyền cảm hứng thông qua những việc làm cụ thể, từ những tấm gương cụ thể để mỗi chúng ta tìm ra cho mình những phương pháp học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả trong công việc hàng ngày”, ông Lại Xuân Môn nói.

Thông qua hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý giới thiệu đến công chúng 132 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến là 43 tập thể và 89 cá nhân đã được Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) lựa chọn từ hàng trăm tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021- 2022. Mỗi hình ảnh và bài viết là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, không ngừng cố gắng, hết lòng vì lợi ích của cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là các cán bộ, đảng viên, công chức gương mẫu, sáng tạo có vai trò dẫn dắt phong trào, có thể là nghệ nhân say mê bảo tồn văn hóa, thầy giáo vượt khó sáng tạo hay thanh niên dám nghĩ dám làm...

Một trong số những hiện vật lần đầu được triển lãm có bộ nhạc cụ đồng bào dân tộc Thổ của nghệ nhân Trương Thanh Hải (Nghệ An). Ông Hải từng là người lính bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, khi trở về địa phương, sẵn chút năng khiếu văn nghệ, ông theo học lớp Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Nghệ An, thời gian sau ông Hải được phân công phụ trách công tác văn hóa xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Cùng với sự phát triển chung của xã hội, nhiều giá trị văn hóa của dân tộc Thổ bị mai một, có nguy cơ thất truyền nên ông Trương Thanh Hải đã sớm ý thức được trách nhiệm người con ở vùng đất này. Ông theo đuổi niềm say mê sưu tầm, lưu giữ và phát huy bằng được những giá trị văn hóa của dân tộc Thổ đang có nguy cơ mai một. Ông Hải là một trong số hàng trăm tấm gương đẹp để truyền cảm hứng cho người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ - Mùa xuân đất nước

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, song song với trưng bày Những tấm gương bình dị mà cao quý, BTC quyết định tổ chức trưng bày Tuổi trẻ- Mùa xuân đất nước. Đây là một dịp để công chúng được gặp gỡ những tấm gương tiêu biểu của Tuổi trẻ Việt Nam “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nêu bật những thành tựu của thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần khẳng định “Thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Những người thực hiện trưng bày Tuổi trẻ-Mùa xuân đất nước lựachọn được gần 300 tư liệu ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu chia làm ba phần: Hồ Chí Minh-Thời thanh niên sôi nổi, giới thiệu về những năm tháng thời thanh niên, giai đoạn hoạt động cách mạng sôi nổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, với các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu nội dung trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến việc bồi dưỡng, giáo dục thanh niên; Tuổi xanh nhịp bước theo chân Bác.

TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết, trưng bày chuyên đề Những tấm gương bình dị mà cao quý và Tuổi trẻ-Mùa Xuân đất nước tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ ngày 17/5 đến hết tháng 9/2022, sau đó tiếp tục được đem đến một số bảo tàng địa phương. Đây là những hoạt động thiết thực góp phần quan trọng trong việc thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.

Các tư liệu này góp phần khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, sự quan tâm cổ vũ và tình cảm muôn vàn yêu thương của Người dành cho thế hệ trẻ Việt Nam- những chủ nhân tương lai của nước nhà. Người xem biết đến những tấm gương tiêu biểu sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác, những đóng góp nổi bật của thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa cảm hứng tích cực, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, hai trưng bày góp phần lan tỏa rộng rãi những tấm gương tiêu biểu, qua đó truyền cảm hứng, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.