Hai thanh niên chặn đánh người đi đường để cướp

TPO - Khi phát hiện "con mồi" đi một mình, hai đối tượng liền ra tay đánh đập để cướp tài sản. Ngoài đánh một phụ nữ chấn thương sọ não để cướp điện thoại, các đối tượng này còn gây ra 7 vụ cướp tài sản khác của người đi đường.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Hồ Văn Phương (25 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Quốc Huy (24 tuổi, quê TP Cần Thơ) cùng ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu vào khoảng 20 giờ ngày 19/12, chị N.T.V. A, (43 tuổi, ngụ xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai) đang trên đường đi làm về nhà đến đoạn đường thuộc ấp 3, xã Phước Bình thì bị 2 đối tượng điều khiển xe mô tô Wave (không rõ biển số) hành hung, đánh vào đầu khiến chị A. bất tỉnh. Sau khi đánh trọng thương nạn nhân, các đối tượng đã lấy một điện thoại rồi tẩu thoát. Chị A. được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não.

Nhận được thông tin về vụ việc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp với công an các địa phương điều tra, làm rõ vụ án.

Qua điều tra, truy xét, Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành và Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giữ hai nghi can thực hiện vụ cướp trên là Hồ Văn Phương và Nguyễn Quốc Huy.

Qua điều tra, các đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp trên. Đồng thời, 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 7 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn giáp ranh giữa huyện Long Thành (Đồng Nai) và thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng.