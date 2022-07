Hai tài xế bị xử phạt tiền triệu vì đỗ xe trên cầu để chụp ảnh

TPO - Hai tài xế ở Nghệ An vừa bị Công an Hà Tĩnh phạt 5 triệu đồng vì đỗ xe trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh gây mất an toàn giao thông.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với tài xế T.T.K (60 tuổi, trú TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) và V.M.T (49 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi đỗ xe ô tô trên cầu gây mất an toàn giao thông. Trước đó, vào ngày 22/7, một nhóm khoảng 20 người cùng một số ô tô dừng ngay trên cầu Cửa Hội (thuộc thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) để chụp ảnh, gây mất an toàn giao thông. Sự việc trên được camera hành trình ghi lại và phản ánh đến Công an huyện Nghi Xuân. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nghi Xuân đã trích xuất camera ghi lại các biển số xe đồng thời xác minh những người liên quan. Đến ngày 29/7, Công an huyện Nghi Xuân đã mời ông T.T.K và ông V.M.T đến tại trụ sở đơn vị để làm việc. Tại đây, hai tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Sau đó Công an huyện Nghi Xuân ra quyết định xử phạt đối với ông T.T.K và ông V.M.T mỗi trường hợp 2,5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng. Hoài Nam