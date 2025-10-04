Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hải Phòng: Nổ lớn cạnh sân vận động, nhiều người bị thương

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ nổ bất ngờ xảy ra tại một cửa hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng ( xã Tiên Lãng,TP Hải Phòng) lúc16h chiều 4/10 khiến nhiều người bị thương, đồ vật văng khắp nơi.

Thời điểm trên, nhiều người dân di chuyển qua cổng sân vận động Tiên Lãng chứng kiến vụ nổ lớn xảy ra tại một quán ăn, ở dãy ki-ốt liền kề sân vận động.

Một số người điều khiển xe máy lưu thông trên đường gần vụ nổ lúc đó còn giật mình ngã xuống đường. Vụ nổ khiến nhiều đồ vật bên trong cửa hàng ăn, mái tôn và nhiều vật dụng khác văng ra vỉa hè, lòng đường.

596e3337-f660-49b4-b7ae-a0e041e8e828.jpg
403ad8b5-e250-40d7-9354-2d8cb7eec33f.jpg
Hiện trường vụ nổ tại một cửa hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng (TP Hải Phòng) chiều 4/10.

Đại diện lãnh đạo xã Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ nổ có thể do rò rỉ khí gas tại cửa hàng.

Sự cố khiến ít nhất 2-3 người bị thương, được lực lượng chức năng và người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #nổ bình gas #sân vận động Tiên Lãng #hỏa hoạn #sự cố

