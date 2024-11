Hải Phòng cưỡng chế thu hồi khu đất vàng hơn 6.400m2 mặt phố Lạch Tray

TPO - UBND quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa hoàn thành tổ chức cưỡng chế thu hồi khu đất vàng mặt đường Lạch Tray rộng hơn 6.400m2 đối với Công ty CP May Hai do đã quá hạn sử dụng nhiều năm, không thuộc diện được Nhà nước gia hạn sử dụng.

Ngày 31/10, UBND quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã tổ chức lực lượng thực hiện cưỡng chế thu hồi khu đất hơn 6.400m2 đối với Công ty May Hải Phòng (nay là Công ty Cổ phần May Hai), địa chỉ tại 72A Lạch Tray, phường Lạch Tray. Đồng thời, tiến hành kê biên, kiểm kê tài sản, rào tôn quản lý mặt bằng khu đất cưỡng chế.

Công ty May Hải Phòng được UBND TP Hải Phòng cho thuê khu đất 72A Lạch Tray (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm với thời hạn 10 năm (từ 1997-2007).

Năm 2001, Công ty May Hải Phòng được sáp nhập vào Công ty May số II Hải Phòng theo quyết định 2198 của UBND thành phố năm 2001. Năm 2002, Công ty May Hải Phòng bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản trong đó có khu đất 72A Lạch Tray cho Công ty May số II Hải Phòng.

Năm 2004, thành phố Hải Phòng quyết định cổ phần hóa Công ty May số II Hải Phòng thành Công ty Cổ phần May Hai. Theo đó, Công ty Cổ phần May Hai có trách nhiệm thừa kế các quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty May số II Hải Phòng và thực hiện các thủ tục thuê đất theo quy định.

Năm 2007, Công ty Cổ phần May Hai nộp hồ sơ tại Sở TN&MT đề nghị gia hạn và cấp đổi chứng nhận quyền sử dụng khu đất 72A Lạch Tray. Tuy nhiên, Sở TN&MT Hải Phòng đề nghị công ty bổ sung hồ sơ nhưng doanh nghiệp chưa cung cấp đầy đủ.

Theo UBND quận Ngô Quyền, doanh nghiệp sử dụng đất đã hết thời hạn từ năm 2007, không thuộc trường hợp được Nhà nước cho gia hạn, Sở TN&MT đã lập hồ sơ trình UBND thành phố quyết định thu hồi hơn 6.400m2 đất.

Trong thời gian dài, quận Ngô Quyền cùng các đơn vị liên ngành đã tổ chức tuyên truyền, vận động Công ty Cổ phần May Hai chấp hành bàn giao mặt bằng theo quyết định thu hồi đất tuy nhiên đơn vị chưa chấp hành bàn giao.

Ngày 30/10, UBND quận Ngô Quyền cũng tổ chức buổi họp đối thoại, tuyên truyền vận động trước khi cưỡng chế nhưng doanh nghiệp không dự.