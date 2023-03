Hai nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến trước nhà thờ ở Lâm Đồng

TPO - Ngày 2/3, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó vào khoảng 19h30 ngày 18/2, Lê Trần H. (17 tuổi, ngụ xã Lạc Xuân) hẹn Nguyễn Minh T. (20 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ) đến khu vực nhà thờ Lạc Viên, để giải quyết mâu thuẫn.

Nguyễn Minh T. rủ Trượng Ka Giô S. (20 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ) mang theo hung khí để đi đánh nhau.

Trong khi đó, Lê Trần H. rủ 2 người bạn là Võ Anh H. (18 tuổi, ngụ thị trấn D’ran), và Tạ Nguyễn Bảo T. (16 tuổi, ngụ xã Lạc Xuân) cùng đến điểm hẹn.

Võ Anh H. lại rủ thêm 7 người bạn khác gồm Trần Văn Q. (18 tuổi, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc), Thái Hoài N. (20 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ), Phan Văn H. (18 tuổi, ngụ xã Lạc Xuân); Phan Quốc B. (18 tuổi), Vũ Văn T. (20 tuổi), Dương Chí K. (19 tuổi) và Lê Minh Q. (18 tuổi, cùng ngụ thị trấn D’ran) mang theo hung khí đến điểm hẹn.

Khi chạm mặt, 2 nhóm cùng la hét, dùng hung khí đuổi đánh nhau tại khu vực nhà thờ Lạc Viên và khu dân cư lân cận. Hậu quả, Lê Minh Q. bị thương ở tay.

Do yếu thế hơn, Nguyễn Minh T. và Trượng Ka Giô S. chạy vào nhà ông Nguyễn Xuân L. (gần nhà thờ Lạc Viên) để trốn. Nhóm Lê Trần H. đứng ngoài la hét, dùng đá, chai thủy tinh ném vào nhà ông L.

Nhận được tin báo, Công an xã Lạc Xuân nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường. Thấy bóng dáng công an, nhóm của Lê Trần H. bỏ chạy.

Công an xã Lạc Xuân đã bắt Nguyễn Minh T., Trượng Ka Giô S., Thái Hoài N., Võ Anh H., Tạ Nguyễn Bảo T.; đồng thời thu giữ nhiều hung khí, đưa về trụ sở công an để lập hồ sơ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo Công an huyện Đơn Dương, hành vi dùng hung khí nguy hiểm đánh nhau của 2 nhóm thanh niên đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khiến người dân địa phương hoang mang, lo sợ. Do đó, Công an huyện này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 10 bị can để điều tra theo quy định của pháp luật.