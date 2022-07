Hai người chơi vé bao tại Đà Nẵng trúng Jackpot hơn 218 tỷ đồng

Vietlott trao thưởng hơn 218 tỷ đồng đến 02 người chơi may mắn tại Đà Nẵng trúng thưởng Jackpot 1 kỳ 749 và Jackpot 2 kỳ 748 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55.

Nha Trang – Sáng ngày 22/7/2022, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) thực hiện lễ trao giải Jackpot 1 và 2 sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55. Anh T. – người chơi may mắn trúng Jackpot 2 kỳ QSMT số 748 với trị giá 12.954.623.150 đồng và anh N.H – người chơi may mắn trúng Jackpot 1 kỳ QSMT số 749 với trị giá 205.383.192.300 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước).

Trước đó, Vietlott kiểm tra các tấm vé qua hệ thống kỹ thuật, đã xác nhận vé xổ số tự chọn của anh T. và anh N.H trúng lần lượt các giải Jackpot 2 và 1 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 748 và 749.

Anh T. là một người chơi làm kinh doanh tự do đến từ Hà Nội. Anh thường xuyên chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ năm 2018. Anh thường xuyên mua dãy số từ lúc bắt đầu chơi đến bây giờ. Anh cho biết dãy số có ý nghĩa liên quan đến gia đình mình, trong đó có số 39 là số năm sinh của mẹ anh. Trước đó anh hay mua vé lẻ, nhưng anh thấy có nhiều kỳ các số được xổ ra đều có nhưng lại ở các dãy vé khác nhau. Vì thế nên khi Jackpot lên cao, ạnh chọn mua vé Bao để tăng cơ hội trúng. Trong một lần đi du lịch hè tại Đà Nẵng, cũng là dịp Jackpot sản phẩm Power 6/55 lên cao, anh thử cơ hội may mắn tại vùng đất mình đến thăm. Anh chọn cho mình một chiếc Bao 9 để gia tăng cơ hội trúng thưởng, và anh không quên thói quen chọn mua một số trong các số đã được xổ ra kỳ quay trước đó. Thói quen cũng như lựa chọn vé Bao đã mang may mắn đến cho anh khi trúng giải Jackpot 2 với hơn 12,9 tỷ đồng.

Anh N. H là người chơi đến từ Đà Nẵng. Anh cũng thường xuyên chơi các sản phẩm xổ số của Vietlott ngay từ những ngày đầu triển khai kinh doanh tại Đà Nẵng. Anh thì lại có thói quen mua một dãy số từ những ngày đầu tiên đến bây giờ. Thông thường anh hay mua dãy số đó với vé lẻ nhưng khi Jackpot lên cao thì anh kết hợp luôn các con số để mua Bao 7, gia tăng cơ hội trúng thưởng. Sự kiên trì với dãy số của anh đã mang đến giải Jackpot có giá trị lớn thứ 3 của Việt Nam đến với anh, Jackpot 1 với trị giá hơn 205 tỷ đồng.

Với việc 02 tấm vé được phát hành tại Thành phố Đà Nẵng, thuế Thu nhập cá nhân của Anh T. và anh N.H. sẽ nộp vào ngân sách thành phố Đà Nẵng là hơn 23 tỷ đồng trong dịp này (Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng thực hiện nộp thuế tại nơi tham gia dự thưởng theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng (thuế suất 10% cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng).

Ngoài ra, trong buổi lễ trao giải, anh T. và anh N.H đã trích ra 1,6 tỷ đồng từ số tiền trúng thưởng để ủng hộ các chương trình An sinh xã hội như:

- Ủng hộ 100 triệu đồng đến các học sinh trường tiểu học huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà

- Ủng hộ 500 triệu đồng để xây dựng trường học tại Bình Định.

- Ủng hộ 500 triệu đồng đến các hoàn cảnh khó khăn

- Ủng hộ 500 triệu đồng đến chương trình khuyến học

Quy trình QSMT của Vietlott hoàn toàn công khai minh bạch được giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng giám sát xổ số và được tường thuật trực tiếp trên:

- Kênh truyền hình VTC3

- Fanpage chính thức của Vietlott tại www.facebook.com/vietlott.vn

- Website chính thức của Vietlott tại https://www.vietlott.vn

- Ứng dụng Vietlott SMS (tải và đăng ký tại: https://www.vietlott-sms.vn)

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Vietlott đã xây dựng được hệ thống hơn 5.000 điểm bán hàng tại 63/63 tỉnh thành cả nước, góp phần tạo ra 10.000 việc làm tại các địa phương. Tính đến hết tháng 6/2022, Vietlott đã trả thưởng cho khách hàng 13.000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách địa phương trên toàn quốc 6.700 tỷ đồng và thực hiện an sinh xã hội 60 tỷ đồng.

Hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm là sứ mệnh Vietlott luôn theo đuổi. Vietlott góp phần thúc đẩy phát triển và đa dạng sản phẩm vui chơi có thưởng cho người dân nhằm hạn chế hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, phát triển văn hóa chơi có trách nhiệm và tạo nguồn thu, việc làm cho các địa phương./.