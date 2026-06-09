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Hai mẹ con tử vong tại nhà riêng ở Lào Cai

Thành Đạt

TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc hai mẹ con tử vong tại nhà riêng ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai.

Ngày 9/6, thông tin từ Đảng ủy xã Ngũ Chỉ Sơn cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra vụ việc xảy ra tại thôn Xín Chải.

Theo báo cáo, khoảng 11h ngày 8/6, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp nhận tin báo của anh C.L.L (SN 1996, trú thôn Xín Chải) về việc vợ là chị T.L.M (SN 2004) và con gái là T.M.H (SN 2025) tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp xác minh ban đầu và báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thành Đạt
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