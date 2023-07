Hai công trình trọng điểm tỉnh Long An đạt giải thưởng quan trọng về kiến trúc và quy hoạch

Ngày 19/7 vừa qua, Dự án Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An đã được vinh danh trong danh sách World Architecture Community Awards lần thứ 44. Trước đó, Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An cũng đạt Giải Bạc tại Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III.

Giải thưởng World Architecture Community Awards được công bố định kỳ dựa trên phiếu bầu của những thành viên danh dự thuộc cộng đồng kiến trúc thế giới và người chiến thắng trong các giải thưởng lần trước, với mục tiêu tôn vinh các dự án “truyền cảm hứng sáng tạo trong diễn ngôn kiến trúc đương đại”.

Thiết kế Bảo tàng – Thư viện tỉnh Long An lấy cảm hứng từ nét duyên dáng mộc mạc của những ngôi nhà mái dốc một tầng làm bằng ngói và gạch đất sét, phản ánh nghệ thuật thủ công địa phương trong cấu trúc xây dựng. Thiết kế kết hợp được cảm hứng truyền thống theo hơi thở đương đại. Hình dạng mái nhà được khắc họa cẩn thận cho phép lượng ánh sáng phù hợp “chảy” vào các khu vực bảo tàng và thư viện. Mái nhà điêu khắc kết nối bảo tàng và thư viện còn sân trung tâm đóng vai trò là một yếu tố gắn kết thống nhất toàn bộ cấu trúc.

Trong khuôn viên của bảo tàng – thư viện, con đường khám phá đưa người tham quan vào một hành trình quyến rũ thông qua chuỗi không gian triển lãm và trải nghiệm cảnh quan tuyệt đẹp. Bao quanh là những khu vườn như vườn lịch sử trưng bày các hiện vật chiến tranh và khảo cổ; vườn văn hóa có các tác phẩm nghệ thuật với sân chơi tương tác theo nhiều chủ để văn hóa như trò chơi dân gian, âm nhạc cổ truyền “đờn ca tài tử”; vườn kiến trúc có quần thể công trình kiến trúc như làng truyền thống với đình làng, sân, ao cá, vườn cây ăn trái. Tầng 1 của bảo tàng trưng bày các hiện vật theo chủ đề kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; chủ đề Xây dựng tổ quốc; Tầng 2 là văn hóa khảo cổ, đặc trưng thiên nhiên Long An...

Điểm nhấn toàn bộ khuôn viên là khu vực thư viện với một hệ thống thông tin thư viện hiện đại với phòng thông tin thư mục, phòng thư viện chuyên ngành, phòng tra cứu sách điện tử, phòng hội thảo... Tất cả tạo nên một không gian học thuật nơi vừa có thể tập trung nghiên cứu, vừa có thể giao lưu, học hỏi kiến thức... Thiết kế được đầu tư kỹ lưỡng và không khí hấp dẫn của dự án Bảo tàng - Thư viện tỉnh Long An sẽ giúp nơi đây trở thành một điểm đến mới, một trung tâm văn hóa của khu vực.

Cùng với giải thưởng về kiến trúc cho dự án bảo tàng – thư viện, Đồ án thiết kế ý tưởng quy hoạch và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An cũng vừa đạt Giải Bạc tại Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III do Hội Quy Hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam tổ chức.Ý tưởng quy hoạch này vừa mang sắc thái hiện đại vừa thể hiện được những nét đặc sắc trong văn hóa bản địa dựa trên các yếu tố tự nhiên của tỉnh Long An: giàu tài nguyên thiên nhiên, có lịch sử kiến trúc, nghệ thuật truyền thống, thủ công mỹ nghệ lâu đời...

Phần cảnh quan cũng được chú trọng đặc biệt mang đậm yếu tố tự nhiên của Long An với quảng trường nhạc nước, vườn thực vật tự nhiên, vườn chuyên đề, công viên quảng trường, lối đi dạo ven sông... Đặc biệt, khu vực Vườn chuyên đề là nơi người dân địa phương có thể tham gia nhiều hoạt động tham quan, thư giãn với những phân khu được thiết kế theo đặc trưng thiên nhiên, văn hóa của Long An như Vườn rừng ngập nước, Vườn trái cây, Vườn chim điêu khắc, Vườn thời tiết...

Được biết, cả 2 dự án đều do Tập đoàn BIM Group tài trợ hạng mục concept. Trong suốt 29 năm phát triển, với các sản phẩm, dịch vụ được đầu tư cẩn trọng, kỹ lưỡng dựa trên tri thức và trí tuệ, Tập đoàn BIM Group luôn nỗ lực góp sức cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, góp phần vào chiến lược phát triển bền vững chung của đất nước.

Long An là tỉnh có vị thế cửa ngõ nối liền hai vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, được hưởng lợi từ sự phát triển và tăng trưởng của cả hai vùng này. Trong tầm nhìn dài hạn, Tỉnh xác định chiến lược phát triển bền vững nhằm đảm bảo phát triển các ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ cạnh tranh theo hướng cân bằng, đảm bảo công bằng xã hội. Hai dự án Quy hoạch Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính và Bảo tàng – Thư viện nằm trong chuỗi hành động triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, mang nhiều ý nghĩa với đời sống xã hội và dân sinh của khu vực.