Hai chiến sĩ công an trả lại túi xách đựng 505 triệu đồng cho người đánh rơi

TPO - Trên quãng đường đến địa điểm trồng cây, 2 chiến sĩ Công an thị xã Ayun Pa phát hiện một túi xách giữa đường, mở ra thấy nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100 đến 500 nghìn đồng.

Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) vừa tổ chức trao trả 505 triệu đồng cho anh Võ Duy Đô (SN 1986, trú xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) do bất cẩn đánh rơi.

Trước đó, sáng 2/11, trung sĩ Phạm Hoài Nam và hạ sĩ Ksor Vi (Đội Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Công an thị xã Ayun Pa) được cử đi trồng cây xanh. Tuy nhiên, khi đi đến đường Nguyễn Huệ (đoạn gần trụ sở UBND thị xã), 2 chiến sĩ phát hiện một túi xách giữa đường, mở ra thấy nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100 đến 500 nghìn đồng. Cả hai đã báo cáo Chỉ huy đội và trực ban Công an thị xã để tìm người đánh rơi.

Đến 11h cùng ngày, Công an phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) báo cáo về việc anh Võ Duy Đô đến trình báo làm rơi 505 triệu đồng. Sau khi xác minh cẩn thận, Công an thị xã tổ chức trao trả tài sản cho anh Đô.

Hai chiến sĩ trao trả 505 triệu đồng cho anh Đô

Anh Đô kể, sau khi đi rút tiền ở một ngân hàng chi nhánh thị xã Ayun Pa, trên đường về đã đánh rơi số tiền trên. Anh chia sẻ, bản thân rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến trung sĩ Phạm Hoài Nam và hạ sĩ Ksor Vi cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ, lãnh đạo Công an thị xã đã nhanh chóng xác minh để trao trả lại tài sản cho gia đình anh.

Được biết, anh Đô đề xuất trao tặng 10 triệu đồng cho 2 chiến sĩ nhưng họ từ chối và thống nhất chuyển số tiền trên đến Quỹ Ủng hộ người nghèo của Công an thị xã Ayun Pa.

Trung tá Ksor H’Bơ Khăp - Trưởng Công an thị xã Ayun Pa đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của 2 chiến sĩ. Trung tá chia sẻ, hành động, nghĩa cử của 2 chiến sĩ sẽ được Công an thị xã nêu gương trước đơn vị để tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp, đồng thời đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng, động viên.