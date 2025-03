Hai cháu bé trong một gia đình ở Bắc Giang tử vong tại ao nuôi cá

TPO - Ngày 10/3, Công an xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bàn giao thi thể 2 cháu bé bị đuối nước cho gia đình.

Trước đó, khoảng 17h30 phút ngày 9/3, Công an xã Ngọc Sơn tiếp nhận tin báo từ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xã về việc anh Hà Văn L cùng vợ là chị Nguyễn Thị X ở xã Ngọc Sơn đi chợ về đến nhà không thấy hai con là cháu HLĐ (SN 2019) và cháu HĐH (SN 2021).

Vợ chồng anh L kiểm tra camera của gia đình thấy hai con đi bộ ra vườn nhà anh L chơi, sau đó vợ chồng anh đi ra vườn để tìm con, khi đến khu vực ao nuôi cá của gia đình thì phát hiện hai cháu đã bị đuối nước.

Anh L hô hoán hàng xóm cùng gia đình xuống ao vớt các con và đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do phát hiện muộn nên hai cháu nhỏ đã tử vong. Ngay sau đó, Công an xã Ngọc Sơn đã báo cáo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.