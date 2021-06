Hai ca mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh không khai báo y tế điện tử khi xuống sân bay Vinh

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong những ngày tới, khi nguồn cung vaccine dồi dào hơn, ngành y tế sẽ khẩn trương thực hiện chiến dịch tiêm chủng với phương châm “tiêm đến đâu an toàn đến đó”, “không bỏ phí bất cứ một liều vaccine nào” và “không lãng phí bất cứ đồng nào từ Quỹ vaccine".

TPO - Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang (UBKT) cho biết, đã quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tấn Bửu - Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang do không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, cùng một số vi phạm khác.