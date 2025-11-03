Hai anh em thuyền trưởng bị khởi tố vì đưa tàu ra vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản

TPO - Ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân TP đề nghị truy tố hai bị can Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu, là hai anh em ruột về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, do có hành vi đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép.

Theo kết quả điều tra, ngày 28/10/2025, Cơ quan ANĐT Công an TPHCM tiếp nhận vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” do Bộ đội Biên phòng – Bộ Tư lệnh TPHCM khởi tố.

Hai anh em Hỡi - Âu tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hỡi (SN 1976, trú tại xã Long Hải, TPHCM) – chủ hai tàu cá BV-93169-TS và BV-93269-TS. Đồng thời, Lê Văn Âu (SN 1982, em ruột Hỡi, thuyền trưởng một trong hai tàu nêu trên) bị khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 3/4/2025, Hỡi điều hành hai tàu cá nói trên cùng 12 ngư dân xuất bến tại cảng Tân Phước (TPHCM) đi đánh bắt hải sản. Đến ngày 7/4, hai tàu cập cảng Thọ Quang (TP Đà Nẵng), tại đây Hỡi tắt thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu.

Ngày 9/4, Hỡi không làm thủ tục xuất bến theo quy định mà điều động hai tàu cùng 14 thuyền viên (bao gồm hai thuyền trưởng) rời cảng, hành trình sang vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Để tránh bị phát hiện, Hỡi đã ngắt nguồn cung cấp điện của thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS trên tàu.

Ngày 12/5/2025, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển nước ngoài, tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ. Tàu còn lại do Âu điều khiển kịp trở về vùng biển Việt Nam. Sau khi bị xử lý, tàu BV-93269-TS cùng các thuyền viên được phóng thích và trở về nước, cập cảng Cát Lở (phường Phước Thắng, TPHCM) ngày 5/7/2025.

Xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa vi phạm IUU

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND TPHCM về việc tăng cường xử lý các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Cơ quan ANĐT Công an TP đã khẩn trương điều tra, chỉ trong 5 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ, đến ngày 1/11/2025 đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố theo thẩm quyền.

Trước đó, Công an TPHCM đã khởi tố 5 vụ án với 6 bị can liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về IUU. Tất cả các vụ việc đã được kết thúc điều tra, trong đó nhiều vụ đã được Tòa án xét xử lưu động, tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ trong cộng đồng ngư dân.

Theo đại diện Cơ quan ANĐT, việc xử lý nghiêm các vụ án liên quan IUU có tác dụng cảnh tỉnh, giáo dục và phòng ngừa chung, góp phần cùng cả nước trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu (EU) đối với thủy sản Việt Nam.

Công an TPHCM khuyến cáo ngư dân, chủ tàu và thuyền trưởng tuân thủ nghiêm quy định về khai thác hải sản, không đưa tàu ra vùng biển nước ngoài khi chưa được cấp phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.