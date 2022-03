Hà Nội: Yêu cầu chủ khu đô thị An Lạc dỡ bỏ tường bê tông chắn đường đi của dân

TPO - Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) yêu cầu Công ty CP Tập đoàn An Lạc chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh phải dỡ bỏ bức tường bê tông kiên cố chặn đường đi của người dân.

Buộc tháo dỡ tường bê tông

Liên quan việc Công ty CP Tập đoàn An Lạc (Công ty An Lạc) chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony đổ hàng chục mét tường bê tông kiên cố chặn đường đi tại xã Vân Canh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho biết, sau khi nhận được phản ánh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Theo Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, tuyến đường 20m và tuyến đường 30m bị chắn là đường quy hoạch của thành phố Hà Nội. Vị trí rào là nơi tiếp giáp giữa khu đất dự án của Công ty An Lạc và khu đất dịch vụ 25,2 ha của xã Vân Canh.

"Cuối năm 2021, Công ty An Lạc đã dựng tấm rào bằng tôn. Việc rào tôn đã được xã Vân Canh xem xét, bà con đồng ý phương án dựng rào mềm để khi có việc đến nghĩa trang thì chủ đầu tư sẽ mở cửa. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực địa thì thông tin người dân phản ánh chủ khu đô thị đổ bê tông và dựng hàng rào cứng là có căn cứ", ông Trường nói.

Cũng theo ông Trường, đằng sau lớp tôn được dựng sẵn trước đó, Công ty An Lạc đổ móng bê tông và dựng lên các tấm vật liệu để làm rào chắn. Việc làm này là không đúng quy định. Quan điểm của huyện Hoài Đức là yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ bức rào chắn này.

"Quy định cho phép đơn vị thi công dựng rào mềm để bảo vệ phạm vi công trường nhưng tuyệt đối không được đổ bê tông kiên cố. Trước mắt chúng tôi sẽ yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ tường rào, nếu không hợp tác, chúng tôi sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và cưỡng chế tháo dỡ theo quy định", Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức khẳng định.

Lần thứ 3 mời chủ khu đô thị lên làm việc

Trao đổi với PV Tiền Phong, về việc Công ty An Lạc đổ đoạn tường bê tông chắn lối đi của người dân, ông Phùng Bá Nhân Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức cho biết: "UBND huyện đã chỉ đạo, trong chiều 1/3, Chủ tịch UBND xã Vân Canh cùng các ngành mời chủ đầu tư làm việc để thiết lập hồ sơ, yêu cầu xử lý theo quy định. Nếu chủ đầu tư không thực hiện, UBND huyện sẽ giải quyết, xử lý nghiêm”.

Người dân xã Vân Canh tập trung băng rôn phản đối, yêu cầu chủ đầu tư dỡ bỏ tường bê tông kiên cố, mở lối đi. Ảnh chụp ngày 26/2.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Vân Canh cho biết đã gửi giấy mời đến ông Nguyễn Trọng Thông, Tổng Giám đốc Công ty An Lạc để giải quyết dứt điểm bức xúc của nhân dân liên quan đến việc dựng bức tường bê tông kiên cố.

"Đây là lần thứ 3 UBND xã Vân Canh gửi giấy mời đến Công ty An Lạc, 2 lần trước doanh nghiệp này đều không phối hợp và cử người đến làm việc", lãnh đạo UBND xã Vân Canh nói và cho biết thêm, quan điểm của huyện và xã sẽ kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ bức tường kiên cố này.

Như Tiền Phong thông tin, từ nhiều tháng qua người dân xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang vô cùng bức xúc về việc con đường dân sinh hình thành từ xa xưa bỗng dưng bị chặn bằng bức tường bê tông kiên cố.

Ông Nguyễn Thế Đỉnh, xã Vân Canh cho biết, con đường trên được người dân trong xã gọi tên là đường 20m và 40m nối từ xã Vân Canh ra khu vực cánh đồng và nghĩa trang của người dân các thôn Hậu Ái, Kim Hoàng và An Trai.

“Tuy nhiên, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, người dân xã Vân Canh mất đường đi ra đồng sản xuất và đưa người chết ra nghĩa trang. Lý do là vì chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony tự ý bịt kín con đường dân sinh mà người dân địa phương vẫn đi lại từ hàng chục năm qua. Nhiều lần chúng tôi phản ảnh, đề nghị tới chính quyền xã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ tường rào để cho người dân đi lại nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm" - ông Đỉnh bức xúc.

Đỉnh điểm, sáng 26/2, rất đông người dân xã Vân Canh tập trung tại khu vực tường bao để căng băng rôn phản đối và yêu cầu chủ đầu tư khu đô thị tháo dỡ bức tường bê tông chắn lối đi nêu trên.

Được biết, trong văn bản phản hồi yêu cầu tháo dỡ tường rào của UBND xã Vân Canh, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Lạc cho rằng việc chắn lối đi trên là "rào tạm" bảo vệ dự án và không để xảy ra tình trạng trộm cắp. Khi dự án hoàn thành, công ty sẽ hoàn trả lại nguyên trạng đúng quy hoạch được duyệt.

Dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (huyện Hoài Đức, Hà Nội) trước đây là dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị ĐH Vân Canh. Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao 59,7ha đất cho Công ty CP đầu tư An Lạc thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau sáp nhập vào TP Hà Nội nên dự án phải rà soát và điều chỉnh theo quy hoạch chung Thủ đô. Sau hơn chục năm “đắp chiếu”, tháng 7/2019, dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đến tháng 6/2020, TP Hà Nội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cho Công ty CP đầu tư An Lạc với tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là hơn 57ha và yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, trong khi dự án phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quyết định giao đất, xác định lại nghĩa vụ tài chính, bổ sung mốc giới sau khi điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương nhưng chủ đầu tư đã rầm rộ rao bán và bàn giao biệt thự, nhà liền kề cho khách. Ngoài ra, dự án này còn dính đến lùm xùm xây dựng không phép. Theo đó, đầu năm 2021, dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng nhưng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc đã cho thi công rầm rộ phần hầm tòa nhà chung cư C1-CT và bị UBND huyện Hoài Đức xử phạt 40 triệu đồng.