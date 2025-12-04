Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Yêu cầu chung cư đông dân nhất Hà Nội hủy 'lệnh' cấm gửi xe điện

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND phường Hoàng Liệt yêu cầu Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm không được từ chối trông giữ xe điện. Đồng thời, đơn vị này phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí khu vực sạc riêng và bảo đảm thiết bị PCCC an toàn để hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Liên quan đến thông tin Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) từ chối nhận trông giữ xe điện của cư dân, ngày 4/12, UBND phường Hoàng Liệt cho biết: UBND phường đã yêu cầu Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm không được từ chối xe trông giữ xe điện.

Ngoài ra, UBND cũng yêu cầu Ban quản lý chung cư tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ xe tại tầng hầm chung cư HH.

Đồng thời, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo hoạt động ổn định, đúng chức năng thiết kế khi có sự cố xảy ra.

UBND phường Hoàng Liệt cho rằng, theo Luật nhà ở 2023, khu vực để xe của chung cư bao gồm cả ô tô, xe máy (bất kể chạy xăng hay điện). Bên cạnh đó, Luật PCCC cũng không có quy định việc cấm, hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư.

Do đó, để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ cháy nổ, Ban quản lý chung cư phải bố trí khu vực sạc riêng, bảo đảm an toàn, phương tiện chữa cháy, kiểm tra giám sát chứ không thể cấm.

ccgz.jpg
Hầm để xe của khu chung cư HH Linh Đàm

Chung cư HH Linh Đàm có 12 tòa cao 30–44 tầng với gần 10.000 căn hộ (khoảng 40.000 dân). Tuy nhiên, các tòa đều xây vượt 5–10 tầng nên đến nay chưa được nghiệm thu PCCC và chưa cấp sổ đỏ. Khu vực chỉ có một tầng hầm nên thiếu chỗ đỗ ô tô, buộc cư dân phải để xe ngoài đường hoặc gửi tại bãi trái phép.

Đầu tháng 12, Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm phát đi thông báo về việc không nhận trông giữ xe điện. Ban quản lý cho rằng, xe máy điện và xe đạp điện có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện hoặc thao tác sạc không đúng quy định.

Nếu xảy ra sự cố trong tầng hầm, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân. Trong khi đó, số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

Do đó, từ 1/12 Ban quản lý sẽ tạm dừng đăng ký trông giữ mới đối với xe điện; Từ 1/1/2026 sẽ không nhận trông giữ xe điện tại hầm 12 tòa chung cư HH.

Thông báo này của Ban quản lý chung cư đã gây phẫn nộ trong cư dân, nhất là mới đây HĐND thành phố đã thông qua chủ trương thực hiện vùng phát thải thấp từ 1/7/2026 trong đường vành đai 1. Theo đó, trong vùng phát thải thấp cấm xe mô tô, xe gắn máy chạy nhiên liệu hóa thạch theo khung giờ, khu vực và khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng mới, xe điện...

Thanh Hiếu
#Chung cư HH Linh Đàm #Xe điện #Trông giữ phương tiện #Hà Nội #phòng cháy chữa cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục