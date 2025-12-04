Hà Nội Yêu cầu chung cư đông dân nhất Hà Nội hủy 'lệnh' cấm gửi xe điện

TPO - UBND phường Hoàng Liệt yêu cầu Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm không được từ chối trông giữ xe điện. Đồng thời, đơn vị này phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí khu vực sạc riêng và bảo đảm thiết bị PCCC an toàn để hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Liên quan đến thông tin Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) từ chối nhận trông giữ xe điện của cư dân, ngày 4/12, UBND phường Hoàng Liệt cho biết: UBND phường đã yêu cầu Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm không được từ chối xe trông giữ xe điện.

Ngoài ra, UBND cũng yêu cầu Ban quản lý chung cư tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ xe tại tầng hầm chung cư HH.

Đồng thời, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo hoạt động ổn định, đúng chức năng thiết kế khi có sự cố xảy ra.

UBND phường Hoàng Liệt cho rằng, theo Luật nhà ở 2023, khu vực để xe của chung cư bao gồm cả ô tô, xe máy (bất kể chạy xăng hay điện). Bên cạnh đó, Luật PCCC cũng không có quy định việc cấm, hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư.

Do đó, để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ cháy nổ, Ban quản lý chung cư phải bố trí khu vực sạc riêng, bảo đảm an toàn, phương tiện chữa cháy, kiểm tra giám sát chứ không thể cấm.

Hầm để xe của khu chung cư HH Linh Đàm

Chung cư HH Linh Đàm có 12 tòa cao 30–44 tầng với gần 10.000 căn hộ (khoảng 40.000 dân). Tuy nhiên, các tòa đều xây vượt 5–10 tầng nên đến nay chưa được nghiệm thu PCCC và chưa cấp sổ đỏ. Khu vực chỉ có một tầng hầm nên thiếu chỗ đỗ ô tô, buộc cư dân phải để xe ngoài đường hoặc gửi tại bãi trái phép.

Đầu tháng 12, Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm phát đi thông báo về việc không nhận trông giữ xe điện. Ban quản lý cho rằng, xe máy điện và xe đạp điện có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện hoặc thao tác sạc không đúng quy định.

Nếu xảy ra sự cố trong tầng hầm, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân. Trong khi đó, số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

Do đó, từ 1/12 Ban quản lý sẽ tạm dừng đăng ký trông giữ mới đối với xe điện; Từ 1/1/2026 sẽ không nhận trông giữ xe điện tại hầm 12 tòa chung cư HH.

Thông báo này của Ban quản lý chung cư đã gây phẫn nộ trong cư dân, nhất là mới đây HĐND thành phố đã thông qua chủ trương thực hiện vùng phát thải thấp từ 1/7/2026 trong đường vành đai 1. Theo đó, trong vùng phát thải thấp cấm xe mô tô, xe gắn máy chạy nhiên liệu hóa thạch theo khung giờ, khu vực và khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng mới, xe điện...