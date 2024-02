Hà Nội: Xử lý loạt điểm cờ bạc trá hình núp bóng trò chơi dân gian tại lễ hội

TPO - Sau phản ánh về tình trạng cờ bạc trá hình tại Đền Sóc của Báo Tiền Phong, Ban tổ chức Lễ hội Đền Gióng năm 2024 đã kiểm tra, lập biên bản đồng thời cấm các điểm tổ chức trò chơi ném phi tiêu trúng thưởng hoạt động. Ban tổ chức sẽ xem xét trách nhiệm những người liên quan sau khi lễ hội kết thúc.

Ngày 16/2, đại diện UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, sau khi Báo Tiền Phong đăng tải clip phản ánh tình trạng cờ bạc trá hình tại Khu du lịch- di tích Đền Gióng (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn), Ban tổ chức Lễ hội Đền Gióng năm 2024 đã họp gấp. Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện đã yêu cầu các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ các điểm cờ bạc trá hình dưới dạng trò chơi ném phi tiêu cộng điểm trúng thưởng.

Theo vị đại diện này, khi xin cấp phép, các điểm này đều đăng ký là tổ chức trò chơi dân gian ném phi tiêu trúng thưởng thú bông. Tuy nhiên, sau đó các điểm này đã thay đổi phần thưởng thành tiền mặt, như thế là đánh bạc trá hình.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng của huyện đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, đồng thời cấm các điểm tổ chức trò chơi ném phi tiêu trúng thưởng hoạt động.

“Trước mắt, chúng tôi lập biên bản, chấm dứt hoạt động đối với các điểm (6 điểm) tổ chức trò chơi ném phi tiêu cộng điểm trúng thưởng tại Lễ hội Đền Gióng năm 2024", vị đại diện này nói.

Vị đại diện này cũng cho biết, do lễ hội vẫn đang diễn ra (từ ngày 15/2-17/2) nên Ban tổ chức chưa đặt vấn đề xử lý trách nhiệm mà tập trung đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Sau khi lễ hội kết thúc, Ban tổ chức mới tổng kết, làm rõ trách nhiệm những đơn vị liên quan.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Khu du lịch- di tích Đền Gióng có nhiều điểm tổ chức cờ bạc trá hình dưới hình thức trò chơi dân gian ném phi tiêu trúng thưởng.

Trò chơi này thu hút nhiều du khách tham gia, với số tiền mỗi người chơi từ vài chục ngàn đồng đến cả triệu đồng/lượt chơi/người. Thậm chí, một số trẻ em khi đến lễ hội cũng tham gia trò chơi.