Hà Nội xem xét phương án bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch phục vụ các hoạt động của lãnh đạo thành phố dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo báo cáo, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch phục vụ các hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm bảo đảm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phục vụ nhân dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kết luận cuộc họp.

Thành phố sẽ chủ động trong công tác chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, khu vực còn có khó khăn; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2022, Bộ Tư lệnh sẽ chủ động phối hợp với Công an thành phố và các lực lượng chức năng nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong trạng thái bình thường không xảy ra dịch bệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tổ chức 30 trận địa bắn pháo hoa. Tuy nhiên, phương án chỉ bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất và truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi sẽ phù hợp với diễn biến dịch bệnh hiện nay.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương cho biết, Sở đã tham mưu thành phố tổ chức thăm hỏi 19.525 đối tượng chính sách với dự kiến kinh phí là 378 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm nay, thành phố sẽ thăm hỏi, tặng quà cho 10.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tăng gấp đôi so với dịp Tết năm 2021…

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan thông tin, ngay từ tháng 10/2021, Sở đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo nguồn hàng hóa phục vụ Tết. Mục tiêu là giữ giá cả thị trường bình ổn, không để giá tăng quá cao, đặc biệt là với những mặt hàng thiết yếu.

Sở cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các chợ hoa; hơn 100 chuyến hàng đưa hàng Tết về nông thôn và sẽ triển khai trong dịp Tết dương lịch và âm lịch. Sở Công Thương cũng cam kết chuẩn bị đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân; đáp ứng nhu cầu mua sắm và góp phần tăng mức lưu chuyển hàng hóa trong quý I-2022.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Vân Anh cũng cho biết, cùng với việc phối hợp với các sở, ngành triển khai kế hoạch, Sở sẽ triển khai việc trang hoàng đường phố để người dân thêm vui tươi, phấn khởi trong thời điểm đón Tết cổ truyền dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với nội dung bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch, thành phố sẽ chờ chỉ đạo của T.Ư và xây dựng phương án cụ thể.

Bà Tuyến cũng thống nhất với đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung 5.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; các chiến sĩ đang ứng trực tại Trường Sa; các văn nghệ sĩ và vận động viên có thành tích cao vào các đối tượng thăm, tặng quà trong dịp Tết.

Với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố huy động nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Sở Công Thương chuẩn bị chu đáo nguồn hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa với mức giá bình ổn để phục vụ nhân dân đón Tết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần bảo đảm nguồn cung rau củ, gia súc, gia cầm để cung ứng đầy đủ cho người dân. Với Sở Xây dựng, cần chỉ đạo các đơn vị chiếu sáng, cây xanh, thoát nước… tổ chức trang hoàng đường phố trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán. Mục tiêu hướng tới là tổ chức cho nhân dân Thủ đô đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, ứng phó linh hoạt với diễn biến của dịch COVID-19, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; nhà nhà, người người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc.