Hà Nội: Cửa ngõ phía Đông kẹt cứng, dòng xe nối dài lên cầu Vĩnh Tuy

TPO - Trong giờ cao điểm sáng, lưu lượng phương tiện đổ dồn về các hướng lên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến khu vực này rơi vào tình trạng ùn ứ. Nhiều tuyến đường lân cận như Cổ Linh, Đàm Quang Trung… đều ken đặc xe, di chuyển chậm từng mét.
Khu vực nút giao Cổ Linh đông nghẹt xe theo hướng từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đổ vào, dòng phương tiện ken đặc trong giờ cao điểm sáng.
Phương tiện nối đuôi nhau chật như nêm, có thời điểm gần như không thể di chuyển, nhiều người đi xe máy buộc phải leo lên vỉa hè để tìm lối thoát.
Các lối lên cầu Chương Dương đều tắc cứng trong giờ cao điểm sáng nay (13/11).
Dòng xe ken đặc, di chuyển chậm chạp theo hướng cầu Vĩnh Tuy vào khu vực trung tâm Hà Nội.