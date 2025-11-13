Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Cửa ngõ phía Đông kẹt cứng, dòng xe nối dài lên cầu Vĩnh Tuy

Đức Nguyễn

TPO - Trong giờ cao điểm sáng, lưu lượng phương tiện đổ dồn về các hướng lên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến khu vực này rơi vào tình trạng ùn ứ. Nhiều tuyến đường lân cận như Cổ Linh, Đàm Quang Trung… đều ken đặc xe, di chuyển chậm từng mét.

VIDEO: Ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô sáng 13/11.
tp-kobien-29.jpg
Từ đầu giờ sáng 13/11, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm Hà Nội. Các tuyến đường dẫn lên cầu như Cổ Linh, Đàm Quang Trung… đều kẹt cứng.
tp-kobien-30.jpg
tp-kobien-24.jpg
Khu vực nút giao Cổ Linh đông nghẹt xe theo hướng từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đổ vào, dòng phương tiện ken đặc trong giờ cao điểm sáng.
tp-kobien-39.jpg
Hình ảnh ghi lại trên đường Cổ Linh theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy.
tp-kobien-33.jpg
tp-kobien-35.jpg
tp-kobien-28.jpg
Phương tiện nối đuôi nhau chật như nêm, có thời điểm gần như không thể di chuyển, nhiều người đi xe máy buộc phải leo lên vỉa hè để tìm lối thoát.
tp-kobien-38.jpg
“Tôi đi dọc từ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thì vẫn bình thường, nhưng đến đoạn Cổ Linh thì bắt đầu ùn ứ. Hơn 20 phút rồi mà tôi vẫn chưa lên được cầu Vĩnh Tuy”, một tài xế chia sẻ.
tp-kobien-27.jpg
Ô tô xếp thành 5 hàng ngang hướng từ đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy.
tp-kobien-51.jpg
tp-kobien-31.jpg
Cảnh ùn tắc lên cầu Vĩnh Tuy lúc 8h sáng nay.
tp-kobien-26.jpg
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, vào giờ cao điểm hằng ngày, cầu Vĩnh Tuy vốn đã thường xuyên xảy ra ùn tắc. Hiện nay, do cầu Long Biên tạm thời đóng chiều vào nội thành khiến lưu lượng phương tiện dồn về cầu Chương Dương tăng rất cao. Nhiều ô tô và xe máy đã chuyển hướng sang cầu Vĩnh Tuy, khiến kẹt xe thêm nghiêm trọng.
tp-kobien-50.jpg
tp-kobien-49.jpg
tp-kobien-44.jpg
Các lối lên cầu Chương Dương đều tắc cứng trong giờ cao điểm sáng nay (13/11).
tp-kobien-22.jpg
Đường Nguyễn Văn Cừ ùn tắc kéo dài khoảng 2 km theo hướng về cầu Chương Dương. Nhiều ô tô và xe máy buộc phải chuyển hướng sang cầu Vĩnh Tuy để di chuyển.
tp-kobien-41.jpg
Một tài xế cho biết, anh đã chủ động đổi lộ trình, rời khỏi hướng cầu Chương Dương sang cầu Vĩnh Tuy để tránh ùn tắc, nhưng cuối cùng vẫn phải “chôn chân” hàng chục phút giữa dòng xe ken đặc. “Tôi thấy trên ứng dụng báo tắc ở Chương Dương nên vòng qua Vĩnh Tuy, ai ngờ ở đây cũng kẹt cứng”, nam tài xế chia sẻ.
tp-kobien-42.jpg
Đến khoảng 9h, đường Cổ Linh vẫn ùn tắc cả 2 chiều đường.
tp-kobien-43.jpg
tp-kobien-46.jpg
Dòng xe ken đặc, di chuyển chậm chạp theo hướng cầu Vĩnh Tuy vào khu vực trung tâm Hà Nội.
Đức Nguyễn
#Ùn tắc #cầu Vĩnh Tuy #giao thông #đường bộ #giao thông Hà Nội

