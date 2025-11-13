Hà Nội: Cửa ngõ phía Đông kẹt cứng, dòng xe nối dài lên cầu Vĩnh Tuy

TPO - Trong giờ cao điểm sáng, lưu lượng phương tiện đổ dồn về các hướng lên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến khu vực này rơi vào tình trạng ùn ứ. Nhiều tuyến đường lân cận như Cổ Linh, Đàm Quang Trung… đều ken đặc xe, di chuyển chậm từng mét.