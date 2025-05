Hà Nội: Triển khai hàng loạt dự án nhà ở, khu đô thị tại huyện Thanh Trì

TPO - Trong số 27 dự án tại huyện Thanh Trì vừa được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, bổ sung có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị. Ví như khu đô thị mới C3-1 tại xã Đại Áng, khu đô thị mới tại xã Liên Ninh, khu nhà ở xã hội Tân Triều...

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Thanh Trì đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 13/1/2025.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục 27 dự án với tổng diện tích đất 302,53 ha. Bao gồm: Khu đô thị mới C3-1 tại xã Đại Áng; khu đô thị mới tại xã Liên Ninh; xây dựng tuyến đường nối cầu Hòa Bình đi khu đô thị Nam Linh Đàm; khu đấu giá quyền sử dụng đất số 2 xã Tam Hiệp; nâng cấp trường THCS xã Hữu Hòa; nâng cấp trường mầm non A Liên Ninh; xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; khu đô thị mới Cầu Bươu; Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở...

Đáng chú ý, có 3 dự án nhà ở xã hội được bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025, gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội Tân Triều (quy mô 6,97ha, do Tổng Cty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị đăng ký, triển khai tại xã Tân Triều); Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an tại xã Thanh Liệt; Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô đất ký hiệu A18 thuộc dự án Khu chức năng đô thị Nam đường Vành đai 3 (xã Thanh Liệt)…

UBND TP. Hà Nội cũng điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại khoản 1 Điều 1 thành: 145 dự án với tổng diện tích 679,12ha đất.

* UBND TP. Hà Nội cũng ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Gia Lâm đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 8/1/2025.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung 12 công trình, dự án với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 284,57 ha trong Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Gia Lâm.

Trong số 12 dự án được bổ sung, có nhiều công trình quan trọng. Ví như: Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp thực phẩm Hapro; đầu tư xây dựng trường THPT hướng nghiệp công nghệ thông minh; cải tạo, nâng cấp, xây dựng mở rộng bến thủy nội địa Nam Sơn thành khu cảng tổng hợp Gia Lâm; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Đuống mới đến hết địa phận huyện Gia Lâm.

Với việc bổ sung 12 dự án, công trình thì Danh mục các công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Gia Lâm gồm 140 dự án, với tổng diện tích khoảng 998,9 ha.