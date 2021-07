Hà Nội 'thúc' điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án cao ốc ở quận Ba Đình

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan một số dự án chậm triển khai của thành phố. Trong đó có dự án kéo dài nhiều năm chưa thực hiện tại Trung tâm hội chợ triển lãm Giảng Võ, địa chỉ 148 Giảng Võ.

Theo đó, cử tri quận Ba Đình đã có ý kiến đề nghị thành phố chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại khu đất có địa chỉ số 148 đường Giảng Võ.

Trả lời kiến nghị này của cử tri quận Ba Đình, UBND thành phố Hà Nội cho biết, dự án tổ hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình do Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết, quyết định chủ trương đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về rà soát quy hoạch tại khu vực nội đô, dự án dừng triển khai từ năm 2017 đến nay để thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch.

Cụ thể, tại Thông báo 187/VPCP ngày 12/4/2017, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Ngày 4/9/2018, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư. Ngày 11/3/2021, Thành ủy Hà Nội có thông báo thống nhất chủ trương, phê duyệt quy hoạch phân khu H1-2.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, UBND thành phố chỉ đạo nhà đầu tư, các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch dự án theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị thành phố sớm giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc triển khai 4 dự án kéo dài lâu năm trên địa bàn quận Tây Hồ như: (1) dự án xây dựng nhà khách UBND thành phố tại 584 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân; (2) dự án nằm trong khu bán đảo Quảng An; (3) dự án Khu đô thị Nam Thăng Long – giai đoạn 2, phường Xuân La; (4) dự án nằm trong khu tập thể Bộ Ngoại Giao số 254A,B, phường Thụy Khuê), nếu không thực hiện thì xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để nhân dân trong khu vực thực hiện cải tạo, sửa chữa nhà ở ổn định cuộc sống (vì những dự án này đã quy hoạch từ rất nhiều năm và nhiều nhà ở của các hộ dân trong các khu vực dự án đã xuống cấp).

Trả lời về kiến nghị này, UBND thành phố Hà Nội cho biết, Dự án đô thị Nam Thăng Long được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1106/Ttg ngày 19/12/1997 về việc cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội thuê đất để góp vốn trong Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thăng Long, được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1- 24ha thuộc địa giới hành chính 03 phường Xuân La, Phú Thượng, Nhật Tân.

Phần thuộc địa giới hành chính phường Xuân La 38.529m2 đất, trong đó, diện tích 36.480m2 đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng và chủ đầu tư đã đầu tư xong diện tích trên. Tuy nhiên, còn tồn tại 09 hộ gia đình, cá nhân diện tích 2.111m2 thuộc tổ 41 chưa giải phóng mặt bằng trong quy hoạch trồng cây xanh của dự án.

Quá trình triển khai dự án đối với phần diện tích trên, ngay từ ban đầu các hộ không đồng thuận và liên tục có ý kiến bằng văn bản và ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri của quận, thành phố đề nghị không thu hồi giải phóng mặt bằng tại khu vực này để thực hiện dự án do nguồn gốc sử dụng đất của các hộ sử dụng chủ yếu là đất thổ cư từ nhiều đời nay, nhà ở xây dựng kiên cố nay bị thu hồi để làm xây xanh, thảm cỏ là không hợp lý. UBND Quận Tây Hồ đã có văn bản số 493/UBND-TNMT ngày 14/3/2018 báo cáo và đề xuất Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra, báo cáo UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh chỉ giới thu hồi đất tại vị trí nêu trên.

Đối với dự án nằm trong khu bán đảo Quảng An và trục không gian đường Đặng Thai Mai, Quảng An, UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngày 15/12/2017, UBND Thành phố có Quyết định số 8665/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ với tính chất khu vực quy hoạch là: công viên chuyên đề về văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí của thành phố, trong đó có 1 nhà hát quy mô lớn của thủ đô, không gian văn hóa tâm linh kết hợp không gian cảnh quan công cộng, quảng trường, khu vực thương mại dịch vụ, khách sạn phục vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời tổ chức triển khai lập trong đó xác định khu vực dự kiến xây dựng nhà hát là công trình điểm nhấn của khu vực không gian bán đảo Hồ Tây.

Chủ trương nghiên cứu và lập dự án đầu tư xây dựng Cụm công trình nhà hát Opera và các công trình văn hóa tâm linh Quảng An – Tây Hồ bằng nguồn vốn xã hội hóa đã được Thường trực Thành ủy đồng ý tại văn bản số 525-TB/TU ngày 17/2/2017. Tuy nhiên, đến nay, dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư, chưa lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.