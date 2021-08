Hà Nội thêm 133 ca dương tính trong 24 giờ, cao nhất kể từ đợt giãn cách xã hội 24/7

TPO - Chiều 29/8, Hà Nội có thêm 49 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca ghi nhận trong 24 giờ qua lên 133 ca, cao nhất kể từ thời điểm thực hiện giãn cách xã hội (24/7).

49 ca dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận chiều 29/8 có 1 ca tại cộng đồng và 48 ca đã được cách ly, trong đó quận Thanh Xuân có 39 ca, 3 trường hợp ở Đông Anh, các địa phương Đan Phượng, Hoàng Mai, Mỹ Đức, Đống Đa, Thường Tín, Hà Đông, Hoài Đức mỗi nơi có 1 ca.

1 trường hợp ho sốt cộng đồng là M.D.T, nam, sinh năm 1992, địa chỉ tại An Thượng, Hoài Đức. Ngày 27/8, bệnh nhân được lấy xét nghiệm sàng lọc do cùng thôn với ổ dịch xóm Ngò, An Hạ, mẫu gộp dương tính. Ngày 28/8 lấy mẫu đơn PCR, kết quả dương tính.

1 trường hợp liên quan TP.HCM là L.T.P.T, nữ, sinh năm 2002, địa chỉ tại Yên Nghĩa, Hà Đông; là F1 đã hoàn thành 1 tháng cách ly tại TP HCM, sau đó di chuyển về Biên Hòa, Đồng Nai và tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô ra đến Hà Nội ngày 26/8. Ngày 28/8 lấy mẫu PCR, kết quả dương tính.

47 trường hợp là F1 của các ca ho sốt cộng đồng

39 trường hợp, gồm V.P.L, nữ, sinh năm 2009; T.T.T.V, nữ, sinh năm 1983; V.T.C, nữ, sinh năm 1962; P.H.K, nam, sinh năm 1973; L.N.B.N, nữ, sinh năm 2015; V.N.P, nam, sinh năm 2013; N.M.N, nam, sinh năm 1943; T.H.L, nữ, sinh năm 1987; N.T.P.L, nữ, sinh năm 1972; N.T.Y, nữ, sinh năm 1986; N.T.N, nữ, sinh năm 1939; P.T.V, nam, sinh năm 2000; M.X.C, nam, sinh năm 1974; T.T.N, nam, sinh năm 1962; H.T.A, nam, sinh năm 1958; N.T.H, nữ, sinh năm 1961; N.T.A, nam, sinh năm 2011; L.T.T, nữ, sinh năm 1960; N.Đ.T, nam, sinh năm 1939; N.T.H, nữ, sinh năm 1983; N.M.H, nam, sinh năm 1989; L.T.T, nữ, sinh năm 1998; L.M.T, nam, sinh năm 1957; T.T.T, nữ, sinh năm 1981; N.M.S, nam, sinh năm 1985; P.T.T, nữ, sinh năm 2003; Đ.M.K, nam, sinh năm 1987; N.T.H, nữ, sinh năm 1963; V.P.A , nữ, sinh năm 2000; N.H.A, nam, sinh năm 1999; N.T.A, nam, sinh năm 1991; N.T.T.T, nữ, sinh năm 1971; N.T.N, nam, sinh năm 1960; N.G.H, nam, sinh năm 2017; N.A.D, nữ, sinh năm 2015; H.T.L, nữ, sinh năm 1977; P.V.T, nam, sinh năm 1973; P.M.H, nữ, sinh năm 2011; P.H.N, nam, sinh năm 2004; đều có địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

K.T.P, nữ, sinh năm 1977, địa chỉ tại Hương Sơn, Mỹ Đức; là F1 của bệnh nhân K.A. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.N.T, nam, sinh năm 1985, địa chỉ tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa; là F1 bệnh nhân V.V.D. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.P.T, nữ, sinh năm 1994, địa chỉ tại Hà Hồi, Thường Tín; là F1 bệnh nhân V.V.D. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.X.M, nữ, sinh năm 2015, địa chỉ tại Giáp Bát, Hoàng Mai; là F1 bệnh nhân M.T.X, tiếp xúc lần cuối ngày 25/8. Ngày 25/8 xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 28/8 bắt đầu sốt, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

N.T.T, nữ, sinh năm 1944, địa chỉ tại Tân Lập, Đan Phượng; là F1 của bệnh nhân N.V.T. Ngày 28/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

V.A.D, nam, sinh năm 1986; L.A.L , nam, sinh năm 1996; G.A.H, nam, sinh năm 1997; địa chỉ tại Việt Hùng, Đông Anh; cùng khu nhà trọ với F1 N.T.N. Ngày 28/8 lấy mẫu PCR kết quả dương tính.

Tính từ 18h ngày 28/8 đến 18h ngày 29/8, thành phố Hà Nội ghi nhận 133 ca trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 129 ca khu cách ly. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.091 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.534 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.557 ca.