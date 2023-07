Hà Nội 'thất hứa' tiến độ dự án bơm tiêu nghìn tỷ

TPO - Dự án nghìn tỷ cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) tiếp tục "lụt" tiến độ bởi phần kênh La Khê chưa được hoàn thành theo đúng cam kết.

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố liên quan đến cam kết tiến độ dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa).

Theo UBND thành phố, cụm công trình đầu mối đã được thi công xong, tháng 1/2020 đã bàn giao cho Cty TNHH MTV Đầu tư phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ để quản lý, vận hành. Kể từ khi được bàn giao đến nay, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã vận hành tiêu úng.

Tuy nhiên, cho đến nay, phần kênh La Khê phục vụ dẫn nước cho Trạm bơm vẫn chưa hoàn thiện. Theo đó, thành phố Hà Nội cam kết: đến hết quý III năm 2022 sẽ hoàn thành 85% khối lượng thực hiện giải phóng mặt bằng và cưỡng chế đối với các hộ cố tình không hợp tác. Đến hết năm 2022 sẽ thực hiện xong 100% giải phóng mặt bằng để đầu năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Chủ đầu tư cam kết muộn nhất 6 tháng sau khi có mặt bằng sẽ hoàn thành dự án.

Theo báo cáo của UBND thành phố, đến hết năm 2022 còn 1,83ha (6,3%) chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng như cam kết với HĐND thành phố, do gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thành phố nêu, vướng mắc lớn nhất là do chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư; nhiều hộ dân còn chống đối, cản trở thi công do chưa đồng ý chính sách đền bù, hỗ trợ. Ngoài ra, còn do tính chất đặc thù của dự án, hằng năm chỉ thực hiện được trong 6 tháng mùa khô, 6 tháng còn lại phải dừng thi công để phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. Việc triển khai của chủ đầu tư cùng một số sở, ngành, địa phương còn thiếu chủ động, linh hoạt…

Hiện nay, theo UBND thành phố, đối với thi công phần kênh La Khê, đã hoàn thành khoảng 67% khối lượng. Khối lượng chính còn lại gồm 2,4km cừ 2 bờ kênh; dầm chống đáy kênh; nạo vét hoàn thiện mặt cắt kênh; làm đường giao thông hai bên bờ kênh; trồng cây xanh và thi công hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường bờ kênh.

UBND thành phố chỉ đạo UBND quận Hà Đông có trách nhiệm thực hiện, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư chậm nhất trong Quý III/2023; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp chậm thực hiện, ảnh hưởng đến dự án.

Thành phố giao Giám đốc Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố trường hợp chậm triển khai thi công khi đã có mặt bằng; thi công hoàn thành dự án trong năm 2023.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội gồm kênh dẫn nước La Khê và Trạm bơm Yên Nghĩa được khởi công vào cuối năm 2015, với tổng mức đầu tư 7.466 tỷ đồng. Sau 5 năm thi công, đến tháng 1/2020, Trạm bơm Yên Nghĩa đã hoàn thành, với 10 tổ máy, có công suất 120m3/giây. Tuy nhiên, từ khi trạm bơm hoàn thành, khu vực phía Tây TP. Hà Nội bao gồm các quận huyện Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đan Phượng… vẫn chịu cảnh ngập úng.