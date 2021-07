Hà Nội sẽ hỗ trợ người bán nước vỉa hè, cắt tóc, gội đầu... bị ảnh hưởng bởi COVID-19

TPO - Những người làm các công việc không có giao kết hợp đồng lao động tại những địa điểm, lĩnh vực có thời gian dài phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND thành phố và các địa phương (bán nước vỉa hè, cắt tóc, gội đầu, spa…) dự kiến sẽ được hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội (LĐTB&XH) Hà Nội Bạch Liên Hương vừa có trao đổi với báo chí về việc triển khai hỗ trợ an sinh cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo bà Hương, từ cuối tháng 4/2020 đến tháng 5/2021, Hà Nội đã hỗ trợ cho tổng số 515.515 người, với số tiền hơn 608 tỷ đồng. Thông qua việc triển khai chính sách, các cơ quan chức năng, trong đó Sở với vai trò chủ trì thực hiện, đã rút ra bài học sâu sắc: “Phải rõ tiêu chí, rõ đối tượng, thì nguồn lực hỗ trợ mới đến đúng người cần trợ giúp”.

Trên tinh thần đó, Hà Nội triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nguyên tắc nhất quán: Điều gì tốt nhất cho người lao động, Hà Nội sẽ áp dụng, đồng thời đưa nguồn lực đến đúng đối tượng, tạo điểm tựa cho người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng, Sở đã thành lập tổ công tác và phân công trách nhiệm cho các thành viên.

Các thành viên có trách nhiệm nghiên cứu chính sách, chủ động tham mưu, đề xuất các ý kiến để xây dựng kế hoạch triển khai cho phù hợp.

Sở cũng chủ động liên hệ với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan để nghiên cứu dự thảo quyết định hỗ trợ của UBND thành phố.

"Hiện, nội dung dự thảo quyết định lần thứ nhất đã hoàn thành và được gửi đến các sở, ban, ngành chức năng, các địa phương lấy ý kiến góp ý. Chậm nhất đến cuối ngày 16/7, Sở sẽ tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện, sau đó trình UBND thành phố xem xét, ban hành", bà Hương nói, đồng thời cho biết, Sở đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh và kiến nghị của người dân trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Liên quan đến đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ, bà Hương cho biết, điều kiện, tiêu chí, quy trình, thủ tục để triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 đã được quy định rõ tại Quyết định số 23/2021, nên về cơ bản, Hà Nội sẽ khoanh vùng các đối tượng cần hỗ trợ theo định hướng của trung ương.

Riêng với các hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19, trước khi có Nghị quyết số 68, Hà Nội đã thống nhất chủ trương hỗ trợ cho đối tượng này, do Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện. Để tránh trường hợp chồng chéo, trùng lặp, ngành LĐTB&XH cùng ngành Thuế sẽ rà soát, sàng lọc, bảo đảm mỗi người chỉ nhận được một chính sách hỗ trợ mức cao nhất.

"Đối với nhóm lao động tự do, đối tượng ưu tiên đề xuất hỗ trợ là người lao động làm công việc tự do, bị ảnh hưởng về việc làm tại những địa bàn phải cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó là những người làm các công việc không có giao kết hợp đồng lao động tại những địa điểm, lĩnh vực có thời gian dài phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND thành phố và các địa phương (bán nước vỉa hè, cắt tóc, gội đầu, spa…). Người được hỗ trợ phải có hoàn cảnh khó khăn, không phải tất cả lao động tự do đều được hỗ trợ", bà Hương thông tin.

Theo đó, bà Hương cho rằng, có thể cùng là lao động tự do, nhưng người lao động ở địa bàn này sẽ nhận được mức hỗ trợ cao hơn địa bàn khác; địa phương này có nhiều lao động được hỗ trợ hơn các địa phương khác. Tiêu chí, điều kiện xác định đối tượng thụ hưởng ở các địa phương có thể cũng khác nhau.

Bà Hương cho biét, trong dự thảo quyết định của UBND thành phố, Sở đề xuất một số tiêu chí ràng buộc, như người lao động phải thường trú, tạm trú tại địa phương nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, hoặc phải được địa phương cam kết quản lý. Sở cũng đề xuất UBND thành phố chỉ đạo Sở TT&TT Hà Nội xây dựng phần mềm kết nối toàn bộ thông tin về các đối tượng đề nghị hỗ trợ trên một phần mềm, để các cơ quan chức năng cùng theo dõi, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện các đối tượng bị trùng lặp. "Chúng tôi phấn đấu chậm nhất đến ngày 20/7 sẽ trình UBND thành phố xem xét, ban hành quyết định triển khai hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn. Ngay sau khi có quyết định, các sở, ngành, địa phương sẽ triển khai chi hỗ trợ cho các trường hợp đủ điều kiện. Ước tính, Hà Nội có hàng trăm nghìn người đủ điều kiện nhận hỗ trợ với kinh phí hàng trăm tỷ đồng", bà Hương nói.