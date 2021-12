Hà Nội sẽ chi hơn 1.800 tỷ đồng để giảm ùn tắc giao thông

TPO - Để đảm bảo giao thông và giảm ùn tắc trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, UBND thành phố Hà Nội đề xuất chi hơn 1.800 tỷ đồng. Toàn bộ số kinh phí này sẽ được trình HĐND thành phố xem xét, thông qua trong tuần này để triển khai từ dịp cuối năm nay.

Ùn tắc giao thông còn phức tạp

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, kế hoạch này được đưa ra sau khi thành phố và các sở ngành có liên quan hoàn thành Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020. Trước việc giao thông đi lại trên địa bàn thành phố vẫn còn những diễn biến phức tạp, cần phải tiếp tục xây dựng Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025

Đánh giá về các kết quả đạt được trong công tác giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, sau 5 năm triển khai ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của người dân đã từng bước được cải thiện. Nhiều công trình hạ tầng giao thông khung của Thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi kết nối các khu vực, góp phần nâng cao năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

“Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông so với diện tích xây dựng đô thị tăng từ 8,65% năm 2015 lên 10,07% năm 2020, bình quân tăng khoảng 0,3%/năm”, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Với mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, tiếp tục được quan tâm đầu tư mở rộng, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2019 đáp ứng được 17,03% nhu cầu đi lại của người dân; năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng được 14,85% nhu cầu. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đã được tăng cường. Từ năm 2016 đến nay đã xử lý được 67 điểm ùn tắc giao thông; tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố hàng năm đều giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với các năm trước, bình quân mỗi năm tai nạn giao thông giảm 135 vụ (giảm 9,5%), số người chết giảm 32 người (giảm 5,9%), số người bị thương giảm 153 người (giảm 14%).

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thành phố nêu ra một số bất cập, còn tồn tại, hạn chế của hệ thống giao thông và hạ tầng phục vụ giao thông Hà Nội. Trong đó, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chưa đạt yêu cầu đề ra; tỷ lệ đất dành cho giao thông, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng còn thấp; việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành, giám sát giao thông còn chậm và thiếu đồng bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, chưa kiên quyết; ùn tắc giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông hàng năm tuy giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn ở mức cao.

Mỗi năm phải xóa từ 7 đến 10 “điểm đen” ùn tắc

Từ các tồn tại trên, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố cần phải tiếp tục xây dựng Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông giai đoạn 2021 - 2025 với những mục tiêu, nội dung cụ thể hơn. Mục tiêu chính của giai đoạn này, hàng năm thành phố sẽ xử lý từ 7 điểm đến 10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh mới các điểm ùn tắc giao thông; không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, xóa bỏ kịp thời các điểm đen về tai nạn giao thông, qua đó góp phần giảm tai nạn giao thông từ 5% -10% hàng năm trên cả ba tiêu chí (về số vụ, số người chết và số người bị thương).

Để thực hiện mục tiêu trên, trong tờ trình gửi HĐND thành phố, UBND thành phố đưa ra 11 nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó có một số giải pháp trọng tâm, bao gồm: Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

Kiểm soát chặt nhà cao tầng nội đô

Tăng cường thực hiện quản lý quy hoạch xây dựng để kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng nhà cao tầng trong khu vực nội đô và di dân cơ học nhằm hạn chế tăng mật độ dân cư khu vực nội đô; Xây dựng kế hoạch để thực hiện di chuyển các cơ sở sản xuất, trường học, bệnh viện ra ngoài trung tâm thành phố theo đúng lộ trình quy hoạch và ưu tiên bố trí quỹ đất này dành cho mục đích giao thông, mục đích công cộng khác; đảm bảo tỷ lệ đất dành cho giao thông so với đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt 12%-15%, trong đó tỷ lệ đất dành cho giao thông tĩnh (đỗ xe) đạt 1% - 2%.

Về nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu trên, tờ trình của UBND thành phố cho biết, hơn 1.800 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cho thực hiện chỉnh trang đồng bộ 180 tuyến đường trên địa bàn 12 quận là 560 tỷ đồng; Lắp đặt 168 nút đèn tín hiệu giao thông, cải tạo hạ tầng, điều chỉnh tổ chức giao thông 46 tuyến đường, nút giao 419 tỷ đồng;

Nghiên cứu, tổ chức giao thông, sửa chữa các tuyến đường, các tuyến trục chính, các tuyến hướng tâm để giảm ùn tắc giao thông 404 tỷ đồng; đầu tư, lắp đặt một số cầu thép lắp ghép, dàn benley trên các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Nhuệ... để kết nối giao thông khu vực 2 bên sông và dự phòng một số bộ dàn Benley để xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng cầu do thiên tai là 25 tỷ đồng; tiếp tục thu hẹp dải phân cách đối với các tuyến đường đủ điều kiện để mở rộng tối đa mặt đường 225 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn kinh phí này được chi từ ngân sách thành phố, được giải ngân theo từng năm, gồm: năm 2021 là 335 tỷ đồng (hiện đã được UBND thành phố bố trí thực hiện); năm 2022 là 343 tỷ đồng, năm 2023 là 402 tỷ đồng, năm 2024 là 426 tỷ đồng, năm 2025 là 359 tỷ đồng…