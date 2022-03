Hà Nội ra 'tối hậu thư' đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân

Liên quan việc Công ty CP Tập đoàn An Lạc (Công ty An Lạc) chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony đổ hàng chục mét tường bê tông kiên cố chặn đường đi tại xã Vân Canh, chiều qua (1/3), đã diễn ra cuộc họp 3 bên giữa chính quyền địa phương, người dân xã Vân Canh và Chủ đầu tư dự án An Lạc Green Symphony.