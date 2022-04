Hà Nội: Rà soát chuẩn bị đón trẻ mầm non đến trường

TPO - Để chuẩn bị đón trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp từ 13/4, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút kiểm tra các công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an toàn bếp ăn bán trú.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận vừa thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đón trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp từ 13/4 theo quyết định của UBND thành phố. Tại các trường, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, các phương án chuẩn bị khi phát sinh các tình huống liên quan, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi tổ chức bán trú cho trẻ. Theo ông Hoàn, trước đó, Phòng GD&ĐT quận đã chỉ đạo các trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập rà soát đảm bảo yêu cầu an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn liên ngành số 489 của Sở GD&ĐT và Sở Y tế Hà Nội, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhiễm COVID-19, tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học. Các trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn quận tổ chức dạy và học trực tiếp gắn với bảo đảm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch; thường xuyên cập nhật thông tin, quy định về công tác phòng, chống dịch trong trường học của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT; các văn bản hướng dẫn của thành phố và quận. "Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu có các trường hợp liên quan đến dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, các trường mẫu giáo, mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập chủ động xử lý theo hướng dẫn, giữ mức độ an toàn cao nhất cho học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường", ông Hoàn nêu. Cũng theo ông Hoàn, trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho trẻ theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày theo nội dung công văn của Sở GD&ĐT. Trước đó, liên quan đến việc cho học sinh mầm non trở lại trường học trực tiếp từ 13/4, UBND quận Ba Đình cũng có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của quận, yêu cầu trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực y tế, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là F0; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của quận. Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 quận Ba Đình có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 tại các lớp học, trường học. Trường Phong