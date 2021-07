Hà Nội ra công văn 'khẩn' trước tình trạng trẻ em gặp nạn ở chung cư cao tầng

TPO - Trước việc nhiều trường trẻ em gặp tai nạn vì rơi, ngã ở các khu chung cư, tòa nhà cao tầng, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích cho nhóm đối tượng này.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2151/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt phòng, chống trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh COVID – 19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố đã chỉ đạo một số biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch, môi trường sinh hoạt của trẻ em trên địa bàn thành phố có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đã có những sự việc đáng tiếc, tai nạn liên quan đến trẻ em trên địa bàn thành phố.

Để tăng cường môi trường an toàn cho trẻ em, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, đặc biệt là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại các Văn bản: Số 1512/UBND-KGVX ngày 19-5-2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt phòng, chống trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố và số 1800/UBND-KGVX ngày 9-6-2021 về việc thực hiện Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH ngày 1-6-2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các cơ quan báo chí của thành phố tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên các phương tiện truyền thông, báo chí để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, gia đình thực hiện các biện pháp, tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, đặc biệt phòng, chống trẻ em bị rơi, ngã ở các khu chung cư, nhà cao tầng.

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ việc thương tâm liên quan đến việc trẻ em rơi, ngã tử vong tại các chung cư cao tầng. Điển hình là sáng 2/7 cháu bé 5 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư Vinaconex 1 (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) theo lối cửa sổ xuống sảnh văn phòng tầng 3 tòa nhà tử vong. Hay tối 19/4, bé gái 4 tuổi cũng tử vong vì trèo qua khung cửa sổ tầng 24 tòa G, chung cư Xuân Mai (Yên Nghĩa, Hà Đông) rơi xuống đất.

Chia sẻ với Tiền Phong về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng các chung cư, nhà cao tầng ở nước ta, kiến trúc sư (KTS) Phạm Thanh Tùng – Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết: Đối với nhà cao tầng, không có ban công chỉ có lô gia. Lan can của lô gia cao ít nhất 1m1, các khe hở giữa các lan can phải cách nhau dưới 10cm và không được làm thanh ngang để đề phòng việc trẻ tự chân trèo qua lan can, hoặc chui đầu qua được.

Cũng theo KTS Tùng, đối với cửa sổ tại các chung cư, nhà cao tầng không được mở rộng, cửa sổ mở đẩy rộng là phải có chấn song sắt. Tuy nhiên, để phục vụ công tác cứu hoả, các cửa sổ chung cư, nhà cao tầng hiện nay không được làm chấn song cửa. Do đó hiện nay, cửa sổ nhà cao tầng, chung cư là cửa sổ mở nghiêng, không mở quá 15 độ, để đề phòng không ai trèo qua được.

Bên cạnh các yếu tố về hạ tầng, nhiều chuyên gia trên thế giới nhấn mạnh rằng phụ huynh phải đặc biệt tăng cường sự quan tâm đối với con trẻ để tránh những tai nạn đán tiếc xảy ra.