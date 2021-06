Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng giữa mùa mưa

TPO - Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam" trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 Luật Đấu thầu.

TPO - Công an quận Tân Bình đang phối hợp cùng Công an TPHCM xác minh làm rõ nội dung liên quan đến đoạn clip với nội dung cho là hàng nghìn nhân viên văn phòng tại một tòa nhà ở TPHCM tháo chạy khi cơ quan chức năng chuẩn bị phong tỏa do có ca nghi mắc COVID-19.