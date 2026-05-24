Hà Nội nóng nhất cả nước

TPO - Ngày hôm qua (23/5), Hà Nội nóng nhất cả nước, vượt qua cả những chảo lửa như Tương Dương (Nghệ An), Hương Khê ( Hà Tĩnh) hay Hồi Xuân (Thanh Hoá). Dự báo hôm nay (24/5), Hà Nội tiếp tục là trung tâm của đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm miền Bắc, miền Trung với nhiệt độ cao hơn hôm qua.

Ngày hôm qua, nắng nóng bao trùm cả nước trong đó khu vực Láng của Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước 38.7 độ. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, thực tế người dân Thủ đô, đặc biệt là các phường trung tâm phải hứng chịu mức nhiệt cao hơn nhiều do tỷ lệ đường nhựa, bê tông hoá cũng như mật độ phương tiện giao thông.

Dự báo ngày hôm nay (24/5), do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Trong đó, các phường/xã gồm Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát, Gia Lâm, Thanh Trì có thể là nơi nóng nhất với nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 38-40 độ. Các xã/phường khác từ 37-39 độ.

Bản đồ nhiệt độ cao nhất của Hà Nội hôm nay (24/5).

Các tỉnh/thành phố khác của miền Bắc hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng so với hôm qua với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở miền Bắc đến 27/5, từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm dần.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Bắc, miền Trung trong hôm nay (24/5).

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở miền Trung đến khoảng 27-28/5, sau đó nền nhiệt giảm dần.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.