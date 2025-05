Hà Nội: Nhiều nhà thuốc 'vô tư' bán thuốc kê đơn mà không cần đơn của bác sỹ

Thuốc là hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người. Do vậy, một số loại thuốc được quy định phải có đơn của bác sĩ mới được phép bán. Luật Dược và Thông tư 02/20218/TT-BYT cũng quy định về việc phải bán thuốc theo đơn với các loại thuốc cần kê đơn.

Tuy nhiên, thực tế tại Hà Nội, nhiều nhà thuốc vẫn "vô tư" bán thuốc kê đơn mà không cần đơn của bác sĩ, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Pharmacity, Nhà thuốc 365...

Thậm chí, trên website của hệ thống nhà thuốc Pharmacity khẳng định, chỉ bán thuốc kê đơn tại nhà thuốc Pharmacity khi có đơn thuốc hợp lệ nhưng tại các nhà thuốc của hệ thống, nhân viên vẫn "vô tư" bán thuốc kê đơn không cần đơn.

Cụ thể, tại nhà thuốc Pharmacity số 176 Nguyễn Huy Tưởng, ngày 9/5, chúng tôi hỏi mua thuốc Medrol 16mg (một loại thuốc kháng viêm) và thuốc bilaxten 20mg. Cả 2 loại này đều là thuốc kê đơn, phải có chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, khi vừa nghe tên, nhân viên bán thuốc đã nhanh chóng lấy thuốc đưa cho chúng tôi. Thậm chí, khi chúng tôi cho biết chưa đi khám gì, chỉ mua thuốc theo người quen giới thiệu nhân viên không nói gì và thực hiện thanh toán.

Tương tự, tại nhà thuốc Pharmacity số 136A Quan Nhân (quận Thanh Xuân) khi chúng tôi hỏi mua thuốc Bilaxten 20mg, nhân viên lấy thuốc đưa cho chúng tôi mà không cần hỏi đơn thuốc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là thuốc điều trị triệu chứng của bệnh viêm mũi, viêm kết mạc (theo mùa và mạn tính), nổi mề đay và sản phẩm này chỉ bán khi có chỉ định của bác sĩ.

Tình trạng bán không kê đơn không có đơn của bác sĩ cũng diễn ra tại nhiều nhà thuốc khác. Ngày 13/5, chúng tôi đến Nhà thuốc 365 (số 113 Trung Hòa, quận Cầu Giấy) hỏi mua thuốc Amonillin 500mg (là loại thuốc kê đơn chữa viêm loét dạ dày). Nhân viên tư vấn cặn kẽ về cách dùng cũng như phải phối hợp với thuốc khác. Tuy nhiên, chúng tôi cho biết chỉ mua giúp, không có đơn của bác sĩ, nhân viên bán thuốc không nói gì và thực hiện thanh toán.

Tương tự, tại nhà thuốc Dược Khang, số 26 Trần Duy Hưng, chúng tôi hỏi mua thuốc Medrol 16mg (thuốc kê đơn, kháng viêm). Nhân viên bán thuốc tư vấn về cách dùng, cách phối hợp với một số kháng sinh nhưng tuyệt nhiên không hỏi đến đơn thuốc.

Có thể bị đình chỉ hoạt động đến 9 tháng

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi bán thuốc kê đơn sẽ bị phạt rất nặng.

Cụ thể, theo điểm đ, khoản 3, Điều 59, nếu bán thuốc không có đơn thuốc sẽ bị xử phạt đến 10 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 6 tháng đến 9 tháng.

Được biết, thời gian qua đã nhiều lần hệ thống nhà thuốc Pharmacity bị các cơ quan chức năng xử lý về hành vi bán thuốc kê đơn không có đơn.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, nếu có thông tin nhà thuốc bán thuốc kê đơn không có đơn, Sở sẽ cho kiểm tra ngay. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, trong Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 về xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thực phẩm BVSK, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế siết chặt quản lý các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc; thực hiện nghiêm việc bán thuốc theo đơn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thu hồi sản phẩm do nhà máy sản xuất TPCN giả đang bị điều tra

Ngày 13/5, bà Đỗ Thị Thùy Vân, Giám đốc truyền thông của Pharmacity cho biết, nhà thuốc Pharmacity đã tạm dừng kinh doanh và thu hồi 4 sản phẩm gồm: PMC Hoạt Huyết, PMC Gingko Biloba, PMC Joint Care, PMC Liver Support. Đây là các sản phẩm do Công ty Herbitech sản xuất (Công ty đang bị Bộ Công an điều tra do sản xuất 2 loại thực phẩm BVSK giả).

Theo bà Vân, trước và trong quá trình phân phối các sản phẩm này, Pharmacity đã tự bỏ kinh phí tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm định kỳ tại Viện Kiểm định và Kiểm nghiệm chất lượng VNTest. Đến thời điểm này, các kết quả xét nghiệm đều cho thấy chất lượng của các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn theo hồ sơ công bố được Cục An toàn thực phẩm cấp phép.

Hiện nay, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Nhà thuốc Pharmacity vẫn thực hiện tạm ngừng kinh doanh nhằm đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng.

Ngoài ra, Pharmacity sẽ hoàn tiền 100% cho tất cả khách hàng đã mua sản phẩm liên quan đến Công ty Herbitech tại hệ thống nhà thuốc Pharmacity. Khách hàng đã mua các sản phẩm trên có thể mang đến bất kỳ nhà thuốc Pharmacity nào trên toàn quốc để được hỗ trợ hoàn tiền.

Đối với việc việc một số nhà thuốc bán thuốc kê đơn không có đơn, bà Vân cho biết công ty sẽ chấn chỉnh trong toàn hệ thống; yêu cầu các nhà thuốc khi bán thuốc kê đơn phải có đơn của bác sĩ. Trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra, Pharmacity sẽ phối hợp thực hiện.