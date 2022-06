Hà Nội: Nhiều học sinh 'đầu trần' ngồi xe máy đến điểm thi vào lớp 10

TPO - Sáng nay, nhiều thí sinh được phụ huynh chở đến điểm thi bằng xe máy để làm thủ tục dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội. Điều đáng nói, nhiều em không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông.

Theo thông báo, đúng 9 giờ thí sinh sẽ vào phòng thi, nghe phổ biến quy chế thi và kiểm tra lại thông tin cá nhân lần cuối. Ghi nhận của PV tại các điểm thi như: THCS Khương Đình và THPT Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), THPT Việt Đức... nhiều thí sinh được người nhà chở bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Tại điểm thi THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, có người chở thí sinh đến điểm thi bằng xe máy nhưng cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.

Theo lịch, ngày 18 và 19/6 thí sinh sẽ dự thi các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Hà Nội tổ chức 203 điểm thi ở các trường THPT, THCS với sự tham gia của nhiều lực lượng hỗ trợ như: Công an, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện lực... nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi với gần 107 nghìn thí sinh dự thi.