Hà Nội: Người, phương tiện không thuộc diện ưu tiên không được vào thành phố

TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, tất cả người và phương tiện không thuộc diện ưu tiên theo quy định không được vào thành phố.

Không kiểm tra xe đã dán mã “luồng xanh”

Chiều 25/7, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trực tiếp thị sát, đánh giá thực trạng hoạt động và chỉ đạo biện pháp phân luồng từ xa, tránh ùn tắc giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô.

Như đã thông tin, nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội đã lập 22 chốt kiểm soát trên các tuyến đường cửa ngõ; kiểm soát 100% người và phương tiện từ các tỉnh, thành khác đi vào Hà Nội.

Từ 6h ngày 24/7, áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND, Hà Nội đã cấm tất cả phương tiện vào thành phố, trừ các xe đi "luồng xanh" (phục vụ phòng, chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hoá thiết yếu).

Tuy nhiên, những ngày gần đây, tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ (quốc lộ 1A) và chốt cầu Phù Đổng (quốc lộ 1B) liên tiếp xảy ra ùn tắc giao thông, gây khó khăn cho người dân.

Qua thị sát tại chốt ngã ba Cầu Giẽ (km213 quốc lộ 1A), huyện Phú Xuyên và chốt trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (km188), huyện Thanh Trì, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã thống nhất nhận định, nguyên nhân chính gây ra ùn tắc giao thông là chưa có phương án phân luồng từ sớm, từ xa, nhất là thông tin, tuyên truyền để các phương tiện không có đủ điều kiện hợp lệ, không có mã QRcode “luồng xanh” thì không nên đi vào Hà Nội; đồng thời, các phương tiện đi các tỉnh, thành phố khác chủ động rẽ theo đường tránh, không qua các chốt tại Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu Công an thành phố báo cáo, đề nghị Bộ Công an tổ chức một tổ cảnh sát trực tại nút giao vực Vòng (địa phận tỉnh Hà Nam) làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh Đông Bắc và hướng ngược lại, không đi qua Hà Nội mà rẽ theo hướng tránh theo phân luồng của Công an thành phố Hà Nội.

Thông tin từ Công an thành phố phản hồi ngay sau đó cho biết, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đồng ý chủ trương này và sẽ hỗ trợ bố trí một tổ cảnh sát tại nút giao Vực Vòng như đề nghị của Hà Nội.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đồng thời yêu cầu Công an thành phố rà soát kiểm tra ngay tất cả các tuyến cửa ngõ vào Thủ đô, cần thiết phải bố trí thêm các chốt để bảo đảm phân luồng theo cách tương tự; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, tận dụng mạng xã hội để thông tin rộng rãi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và lái xe sớm nắm bắt được điều này để chủ động thực hiện.

“Đây là việc rất cần thiết, ảnh hưởng đến thời gian, công sức, tiền bạc của người dân. Tôi đề nghị triển khai thực hiện ngay, vì sớm lúc nào đỡ cho dân lúc ấy”, ông Dũng nói.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố và các lực lượng trực tại các chốt trên toàn địa bàn thực hiện ngay và nghiêm nội dung Công văn số 1015 của Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống nhân dân đã được dán nhận diện có mã QRcode của ngành Giao thông Vận tải.

Người và phương tiện không thuộc diện ưu tiên không được vào thành phố

Trực tiếp thị sát điều kiện làm việc, nơi ăn, chỗ ở của cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đang trực tại các chốt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác của các cán bộ, chiến sĩ kể từ khi lập chốt và đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND.

“Việc giữ nghiêm từ “đầu vào” những ngày vừa qua đã tạo lá chắn rất quan trọng bảo vệ thành phố từ sớm, từ xa; qua đó góp phần rất quan trọng vào kết quả phòng, chống dịch chung của thành phố”, Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 trên cả nước và tại Hà Nội vẫn rất phức tạp, có nguy cơ bùng phát rộng nếu không kiên trì biện pháp mạnh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhắn gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đang trực tại các chốt kiểm dịch trên toàn thành phố cố gắng khắc phục khó khăn; nêu cao tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước; đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục là chốt chặn quan trọng để bảo vệ thành phố khỏi các nguồn lây xâm nhập.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, nòng cốt là Công an thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát diện rộng trên toàn thành phố; kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm nguyên tắc cách ly và các nội dung khác của Chỉ thị số 17/CT-UBND.

"Diễn biến dịch còn rất phức tạp, nếu không giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thành phố sẽ lãng phí thời gian vàng 15 ngày thực hiện giãn cách”, ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bí thư Thành ủy; duy trì kiểm soát chặt chẽ, đề cao kỷ cương, kỷ luật tại tất cả các chốt trên địa bàn.

Tất cả người và phương tiện không thuộc diện ưu tiên theo quy định không được vào thành phố. UBND thành phố cũng sẽ chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu mọi người dân thực hiện đúng yêu cầu không ra khỏi nhà khi không có việc thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Ngoài các trường hợp trên, hiện tại, thành phố chưa điều chỉnh bất cứ quy định nào.

Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục đề nghị người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng; thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone. Khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác... cần liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế. Trường hợp người dân khi di chuyển vào thành phố vì lý do công vụ, phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định.

Các tuyến đường tránh đi qua Hà Nội theo hướng dẫn của Công an thành phố Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), phương án phân luồng một số tuyến đường tránh đi qua thành phố Hà Nội trong những ngày áp dụng Chỉ thị số 17/CT-UBND như sau: - Hướng tuyến các tỉnh Tây Bắc về các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, các tỉnh phía Nam và ngược lại được phân luồng như sau: từ quốc lộ 6 đi ngã ba Tòng Đậu - quốc lộ 15 - tỉnh Thanh Hóa; từ quốc lộ 6 đi ngã ba Mường Khến - quốc lộ 12B - đường Hồ Chí Minh; từ quốc lộ 6 đi ngã ba Cun - tỉnh lộ 12B - đường Hồ Chí Minh.- Hướng từ tỉnh Hòa Bình đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái và ngược lại: từ tỉnh Hòa Bình - quốc lộ 6 - tỉnh lộ 317 - quốc lộ 32 - quốc lộ 2 (Việt Trì về Vĩnh Yên). - Hướng từ đường Hồ Chí Minh sang quốc lộ 1 và ngược lại: Đường Hồ Chí Minh - quốc lộ 21 - giao quốc lộ 1- nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ). - Hướng đi tỉnh Bắc Ninh sang tỉnh Thái Nguyên và ngược lại: Bắc Ninh - quốc lộ 3 - nút giao Ba Hàng (giao quốc lộ 3 và tỉnh lộ 261).- Hướng tuyến từ các tỉnh phía Nam sang các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại: từ Đồng Văn (nút giao vực Vòng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) - quốc lộ 38 - quốc lộ 38B - giao cao tốc 5B (Hà Nội - Hải Phòng); từ Đồng Văn (nút giao qực Vòng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) - quốc lộ 38 - giao quốc lộ 1 (cao tốc Hà Nội - Bắc Giang). Hướng đi tỉnh Thái Nguyên sang Vĩnh Yên và ngược lại: từ nút giao Ba Hàng (giao quốc lộ 3 và đường tỉnh 261) - tỉnh lộ 261 giao quốc lộ 2 và đi Việt Trì. Hướng dẫn làm thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh Thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn, các doanh nghiệp đăng nhập và làm theo hướng dẫn, sau khi đăng ký thành công lái xe tự in thẻ nhận diện kèm mã QRCode để dán lên xe. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ điện thoại, Zalo với đồng chí Nguyễn Quang Huy 0912357845, đồng chí Bùi Thanh Tùng 0972756888 để được giải quyết khó khăn vướng mắc quá trình thực hiện thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên (nếu có).