Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội mưa to, 'khối yêu nước' quyết không rời vị trí, chờ xem diễu binh 2/9

Phùng Linh - Đức Nguyễn

TPO - Hà Nội bất ngờ đổ mưa lớn nhưng dòng người vẫn tập trung về các tuyến phố trung tâm chờ xem lễ diễu binh, diễu hành vào sáng mai 2/9.

img-0742.jpg
img-0745.jpg
img-0743.jpg
Chiều 1/9, Hà Nội đón hai cơn mưa rào bất chợt. Trên các tuyến phố Hùng Vương, Tràng Thi, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú... những hàng người đội mưa, kiên nhẫn chờ đợi. Ảnh chụp tại Nguyễn Thái Học - Trần Phú. Ảnh : Trọng Tài
muaquockhanh-19.jpg
Tại phố Tràng Thi, người dân kiên nhẫn chờ đợi từ sớm, ai nấy đều háo hức mong chờ khoảnh khắc lịch sử. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-20.jpg
tp-muaquockhanh-21.jpg
tp-muaquockhanh-17.jpg
tp-muaquockhanh-15.jpg
Người mặc áo mưa, người che ô, người kéo bạt... để chống ướt. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-18.jpg
Chị Nguyễn Thu Hương (Bắc Kạn) chia sẻ: “Trời mưa sẽ vất vả hơn, nhưng cả nhà tôi vẫn quyết tâm ra sớm để giữ chỗ. Các con tôi háo hức được tận mắt thấy đoàn quân diễu binh nên ngồi chờ dưới mưa cũng không thấy ngại”. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-07.jpg
muaquockhanh-08.jpg
muaquockhanh-23.jpg
tp-muaquockhanh-12.jpg
Những mái hiên, vỉa hè, góc phố biến thành điểm trú tạm, nơi mọi người vừa che mưa vừa trò chuyện rôm rả. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-11.jpg
Tại khu vực phố Kim Mã, mưa nặng hạt, dòng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi để xem lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đức Nguyễn
tp-muaquockhanh-03.jpg
Các tuyến phố biến thành “khán đài ngoài trời” khi từng tốp người vẫn hào hứng, vui vẻ "vượt mưa" chờ đoàn diễu binh xuất hiện. Ảnh: Đức Nguyễn
muaquockhanh-01.jpg
muaquockhanh-24.jpg
tp-muaquockhanh-10.jpg
Lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện được huy động để giữ trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân. Dưới cơn mưa bất chợt, người dân nghiêng ô che cho các chiến sĩ đứng gác, tạo nên khoảnh khắc đẹp về tình quân - dân. Ảnh: Đức Nguyễn
img-0738.jpg
img-0739.jpg
img-0740.jpg
img-0741.jpg
Người dân chăng bạt tạo thành chỗ trú mưa dọc tuyến phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Quốc Nam
img-0734-8866.jpg
Trời mưa không ngăn được hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách từ nhiều tỉnh thành nườm nượp đổ về để chờ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Mạnh Thắng
Phùng Linh - Đức Nguyễn
#Hà Nội #lễ diễu binh #quốc khánh 80 năm #đội mưa #tổng duyệt #quảng trường Ba Đình #người dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục