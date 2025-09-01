Hà Nội mưa to, 'khối yêu nước' quyết không rời vị trí, chờ xem diễu binh 2/9

TPO - Hà Nội bất ngờ đổ mưa lớn nhưng dòng người vẫn tập trung về các tuyến phố trung tâm chờ xem lễ diễu binh, diễu hành vào sáng mai 2/9.
Chiều 1/9, Hà Nội đón hai cơn mưa rào bất chợt. Trên các tuyến phố Hùng Vương, Tràng Thi, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú... những hàng người đội mưa, kiên nhẫn chờ đợi. Ảnh chụp tại Nguyễn Thái Học - Trần Phú. Ảnh : Trọng Tài
Người mặc áo mưa, người che ô, người kéo bạt... để chống ướt. Ảnh: Đức Nguyễn
Những mái hiên, vỉa hè, góc phố biến thành điểm trú tạm, nơi mọi người vừa che mưa vừa trò chuyện rôm rả. Ảnh: Đức Nguyễn
Lực lượng công an, dân phòng, thanh niên tình nguyện được huy động để giữ trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân. Dưới cơn mưa bất chợt, người dân nghiêng ô che cho các chiến sĩ đứng gác, tạo nên khoảnh khắc đẹp về tình quân - dân. Ảnh: Đức Nguyễn
Người dân chăng bạt tạo thành chỗ trú mưa dọc tuyến phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Quốc Nam